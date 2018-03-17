Все сами: как Молодежный театр Абхазии собирался в Москву

На сцене Абхазского драмтеатра проходит репетиция труппы Молодежного театра Абхазии перед поездкой в Москву.

Труппа театра в рамках празднования 60-летия со дня образования московской абхазкой диаспоры выступит в российской столице со спектаклем "Келешбей" во Дворце культуры "Москвич" 20 марта в 19 часов.

Актеры признались, что первый выезд с труппой театра — для них волнительное событие.

"Ждем новых ощущений и впечатлений. Ждем нового зрителя. Переживаем, как все удастся, потому что это и новая сцена для нас", — отметил Беслан Лагулаа.

Сразу по окончании девятого показа спектакля начался демонтаж декораций, которым, кстати, занимались сами актеры.

"Мы свой лучший спектакль везем в Москву", — не без гордости заметили молодые актеры, упаковывая свои костюмы.

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