Местные и не только: жители Абхазии рассказали, как выбирали президента России

В Абхазии местные жители и временно пребывающие в республике имели возможность проголосовать на 20 избирательных участках. Как рассказали завсегдатаи кофейни "Брехаловка", которая расположена на набережной Сухума, на выборы они сходили с раннего утра, потому что считают это своим долгом.

На набережной корреспонденты Sputnik также встретили и туристов, которые приехали 18 марта на экскурсию в Абхазию. Сибирячка Елена заранее узнала, что в Абхазии можно проголосовать на избирательных участках, которые расположены по всей территории.

"Я заранее взяла открепительные и проголосовала здесь, в избирательном участке, который расположен в школе (прим. ред. Сухумская школа № 10)", – сказала она.

Но не все туристы знали о том, что можно голосовать на территории Абхазии. Одни из таких – Светлана Максудова и Галина Николаевна.

"Мы еще не проголосовали, будем голосовать, когда приедем в Сочи", – отметила Галина Николаевна.

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