Любовь, хулиганы, не выходи из комнаты: как Сухум заговорил стихами в День поэзии

В Международный день поэзии жители Абхазии поделились любимыми стихотворениями классиков и даже прочитали собственные произведения.

21 марта — Международный день поэзии. Эта дата была учреждена ЮНЕСКО в 1999 году, чтобы не забывать, насколько красиво и честно могут быть выражены чувства через стихотворения.

Чья поэзия в почете у абхазов? Есенин, Булгаков, Гумилев, Некрасов и, конечно же, Пушкин.

Навеяны весенним настроением были и собственные произведения жителей столицы. Скромно, но уверенно молодые поэты поделились сокровенным на камеру. Любовь, страдания и счастье — поэзия сегодняшнего дня.

Какая она – абхазская поэзия, кто такой поэт и как не стать “почтовой лошадью” рассуждали молодые абхазские поэты 21 марта во Всемирный день поэзии в материале Анжелики Бения >>