22:56 21 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Любовь, хулиганы, не выходи из комнаты: как Сухум заговорил стихами в День поэзии

Получить короткую ссылку
46 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба, Анжелика Бения

В Международный день поэзии жители Абхазии поделились любимыми стихотворениями классиков и даже прочитали собственные произведения.

21 марта — Международный день поэзии. Эта дата была учреждена ЮНЕСКО в 1999 году, чтобы не забывать, насколько красиво и честно могут быть выражены чувства через стихотворения.

Чья поэзия в почете у абхазов? Есенин, Булгаков, Гумилев, Некрасов и, конечно же, Пушкин.

Навеяны весенним настроением были и собственные произведения жителей столицы. Скромно, но уверенно молодые поэты поделились сокровенным на камеру. Любовь, страдания и счастье — поэзия сегодняшнего дня.

Какая она – абхазская поэзия, кто такой поэт и как не стать “почтовой лошадью” рассуждали молодые абхазские поэты 21 марта во Всемирный день поэзии в материале Анжелики Бения >>




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игрок ЦСКА Алан Дзагоев на тренировке
    Футбольный доход

    Стало известно, сколько зарабатывает осетинский полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев – опубликован рейтинг зарплат футболистов российской премьер-лиги.

  • Аэропорт Уйташ в Махачкале, Дагестан
    Воздушный мост

    В связи с Чемпионатом Европы по борьбе, который пройдет в 2018 году в Дагестане, планируется открытие авиарейса Баку - Махачкала.

  • Международная специализированная выставка Образование XXI век (21.03.2018). Ереван
    Ученье – свет

    О том, как Россия помогает Армении готовить высококвалифицированные кадры, предоставляя места в российских вузах, - в материале Sputnik.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Дайте подумать!

    Президент Латвии Раймондс Вейонис до сих пор не решил, поздравлять ли Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

  • Председатель Партии труда Валентинас Мазуронис, архивное фото
    Невежливый жест

    Евродепутат раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за отказ поздравить Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

  • Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
    Живой товар

    Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми.

  • Игрок ЦСКА Алан Дзагоев на тренировке
    Футбольный доход

    Стало известно, сколько зарабатывает осетинский полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев – опубликован рейтинг зарплат футболистов российской премьер-лиги.

  • Аэропорт Уйташ в Махачкале, Дагестан
    Воздушный мост

    В связи с Чемпионатом Европы по борьбе, который пройдет в 2018 году в Дагестане, планируется открытие авиарейса Баку - Махачкала.

  • Международная специализированная выставка Образование XXI век (21.03.2018). Ереван
    Ученье – свет

    О том, как Россия помогает Армении готовить высококвалифицированные кадры, предоставляя места в российских вузах, - в материале Sputnik.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Цветы
13 мгновений весны: Абхазия в цвету
Любовь, хулиганы, не выходи из комнаты: как Сухум заговорил стихами в День поэзии
Любовь, хулиганы, не выходи из комнаты: как Сухум заговорил стихами в День поэзии
10 главных инициатив президента Абхазии Рауля Хаджимба
Президентский список: главные инициативы Хаджимба

Соцсети

Sputnikabkhazia