22:01 24 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Видео

Рождение спектакля: кадры репетиции "Игрока" в РУСДРАМе

Получить короткую ссылку
Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (26)
4710

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

В Государственном Русском драматическом театре имени Искандера проходят репетиции первого в 2018 году премьерного спектакля "Игрок" по Достоевскому.

Ко Дню театра, который отмечается 27 марта, у гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба родилась идея поставить в театре нестандартный спектакль. Это не обычный спектакль с декорациями, где актеры ходят и монотонно произносят текст, а эмоционально-страстное музыкально-драматическое действо.

Режиссер спектакля — Антон Киселюс. Инсценировка писательницы Эли Джикирба. Художник по свету — Евгений Лисицын из московского театра "Ленком".

В спектакле играют как актеры РУСДРАМа, так и студенты Театрального института имени Щукина Гурам Квициния, Милана Ломия, Дэвид Пилия, Осман Абухба.

В спектакле также задействована Государственная хоровая капелла под руководством Народного артиста Абхазии Нодара Чанба. Наряду с игрой актеров в спектакле звучат фрагменты из "Реквиема" Моцарта.

Премьерные показы спектакля "Игрок" в РУСДРАМе состоятся только два раза — 27 и 28 марта.

Подробнее читайте в материале Амры Амичба>.

Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (26)



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Можно поделиться

    Некоторые функции белорусского президента могут быть переданы правительству и парламенту, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.

  • Министерство иностранных дел Латвийской республики
    Еще жестче

    Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Требовательный Вильнюс

    Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.

  • Посол Молдовы в России Андрей Негуца
    Возвращение посла

    Спустя несколько месяцев посол Молдовы в России Андрей Негуца вернулся в Москву: какие поручения получил дипломат в Кишиневе?

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Девушка во время отыха на Копчагайском водохранилище в Казахской ССР, 1981 год
Обратно в СССР: как проводили свой досуг советские люди
Идеальный хвост и черные глаза: сухумский заводчик показал, как оценивают собак на выставках
Идеальный хвост и черные глаза: заводчик показал, как оценивают собак на выставках
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала мартовский рейтинг национальных сборных по футболу
Рейтинг ФИФА на март

Соцсети

Sputnikabkhazia