Рождение спектакля: кадры репетиции "Игрока" в РУСДРАМе

В Государственном Русском драматическом театре имени Искандера проходят репетиции первого в 2018 году премьерного спектакля "Игрок" по Достоевскому.

Ко Дню театра, который отмечается 27 марта, у гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба родилась идея поставить в театре нестандартный спектакль. Это не обычный спектакль с декорациями, где актеры ходят и монотонно произносят текст, а эмоционально-страстное музыкально-драматическое действо.

Режиссер спектакля — Антон Киселюс. Инсценировка писательницы Эли Джикирба. Художник по свету — Евгений Лисицын из московского театра "Ленком".

В спектакле играют как актеры РУСДРАМа, так и студенты Театрального института имени Щукина Гурам Квициния, Милана Ломия, Дэвид Пилия, Осман Абухба.

В спектакле также задействована Государственная хоровая капелла под руководством Народного артиста Абхазии Нодара Чанба. Наряду с игрой актеров в спектакле звучат фрагменты из "Реквиема" Моцарта.

Премьерные показы спектакля "Игрок" в РУСДРАМе состоятся только два раза — 27 и 28 марта.

Подробнее читайте в материале Амры Амичба>.