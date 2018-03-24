Услышать спектакль: РУСДРАМ готовится к показу "Игрока"

Амра Амичба, Sputnik
Разминка
Раз! И в долю секунды актер Люпчо Спасов на сцене садится на шпагат и встает. А вы думали, только спортсмены и оперные певцы разминаются перед выступлением?
"Эх, дороги, пыль да туман", — напевает исполнитель главной роли Гурам Квициния.
Из-за кулис звучит абхазская "Уарадара", – это уже один из солистов Государственной капеллы распевается.
Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания не задействован в "Игроке", но помогает молодым актерам с микрофонами – исполнительнице роли Полины Милане Ломия закрепить его у лица, а "французу" Дэвиду Пилия закрепить на одежде "базу".
"Актеры, собираемся на сцене!" — звучит команда режиссера Антона Киселюса.
Но в творческий настрой на работу врывается абхазская действительность: электричество отключили в Сухуме.
"Будем репетировать с генератором", – слышится голос гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, который поспешил дать поручение техническим службам.
Но через минут пять, пока переключали и настраивали аппаратуру дали свет.
Если перед спектаклем зрителей просят не забыть выключить телефоны, на репетициях актеров просят не забыть включить гарнитуры.
"К прогону готовы?" – задает свой риторический вопрос режиссер, после чего в зале и за кулисами воцаряется двухминутная тишина. Настраивались все – актеры, солисты капеллы, художник по свету, режиссер, а в предвкушении поудобнее устраивался в кресле единственный посторонний в зале — корреспондент Sputnik Абхазия.
Соединить Моцарта и Достоевского
Ко Дню театра, который отмечается 27 марта, у гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба родилась идея сделать нестандартный спектакль.
И прогон первого в 2018 году премьерного спектакля "Игрок" Театра Искандера показал, что это не обычный спектакль с декорациями, где актеры ходят и монотонно произносят текст, а эмоционально-страстное музыкально-драматическое действо.
"По моей идее, в спектакле должен был быть сильный музыкальный компонент. И когда я обсуждал эту идею со своим другом Евгением Палантом, ему в голову пришла идея, а почему бы не совместить это с капеллой. И я подумал, действительно, капелла – это живая эмоция, мощь, невероятная энергетика", — подчеркнул Хинтба.
По его словам, впервые в театре Абхазии будет поставлен спектакль по произведению Достоевского.
"Я думал о том, что и нашему театру, и абхазскому зрителю очень важно работать и воспринимать хорошие тексты. И чтобы спектакли появлялись по классическим произведениям. Достоевский – писатель эмоциональный, страстный. Все его произведения, так или иначе, связаны с размышлениями о свойствах страсти, о человеческих поступках, о темной стороне человеческой личности, о том, насколько это губительно для человека терять нравственный, моральный ориентир, терять способность к самоконтролю", — отметил Ираклий Хинтба.
"Игрок", по мнению гендиректора РУСДРАМа, эмоциональное произведение, в нем интересный сюжет и хорошие диалоги.
"Мы попросили писательницу Элю Джикирба сделать инсценировку, и она постаралась сделать очень динамичную адаптацию. Я видел таким образом, что это будет динамичный, выполненный в стиле нуар спектакль ", — заметил Хинтба.
Как рассказал Народный артист Абхазии, директор Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодар Чанба, руководитель РУСДРАМа обратился к нему с идеей и сказал, что именно в День театра хочет абхазским зрителям преподнести сюрприз в виде необычного театрального действа.
Интервью Чанба об "Игроке" РУСДРАМа: мы не ошиблись, совместив Достоевского и Моцарта слушайте здесь>>
"Несколько месяцев назад предложил, я был еще в Париже, совместить "Игрок" Достоевского с музыкой. Музыка конкретно не была указана, просто участие капеллы. Я сказал о том, что мы готовим "Реквием" Моцарта, давайте, попробуем совместить, — рассказал о своем предложении Чанба. — Могу сказать, что мы не ошиблись. Такое сочетание хора и театрального действа, традиции, которые заложены были еще в Древней Греции. Это будет интересно и для капеллы, и для театра интересно".
Дирижер отметил, что работать с режиссером Антоном Киселюсом ему интересно, и с первого раза пошла слаженная работа.
"У режиссера есть свое видение, где он хотел бы включить в спектакль музыку, чтобы усилить эффект игры актеров. Слова, которые произносятся актерами, драматическое действие по сценарию, и, чтобы все это гармонировало, — это заслуга, прежде всего Антона, — сказал Нодар Чанба. — В мире в театре очень редко такое бывает, я могу сказать, потому есть оперные театры, драматические театры".
Режиссер русского театра Эстонии Антон Киселюс поделился, что во многих вопросах взгляды и чувства режиссера и дирижера по поводу материала совпадают.
"Гениальный композитор и дирижер Нодар Викторович Чанба и капелла в отличной форме, отлично звучит. Можно полностью полагаться на то, что язык общения, который мы выбрали, язык Моцарта, он полностью совпадает. Великое счастье работать с профессионалами и с таким коллективом", — сказал Киселюс.
Услышать спектакль
В постановке "Игрок" важно даже не то, что зритель увидит, а то, что зритель услышит и почувствует, подчеркнул режиссер Антон Киселюс.
"Именно "слышание" этого спектакля восприятия, кажется, важнее. Здесь нет декораций, постарались по максимуму отойти от бытового взаимодействия актеров на сцене, для того чтобы выявить остроту, мистические подноготные самого текста, — сказал Киселюс. — Сама по себе возможность поработать с сочетанием текста и живого исполнения "Реквиема" — великая возможность. И вообще, мало кому из режиссеров выпадает такое. Сочетание музыки Моцарта и сильного текста Достоевского поднимает на нереальные высоты, космические, духовные вопросы бытия, возникновения страсти".
По словам Ираклия Хинтба, присутствие капеллы одухотворяет спектакль, придает действу элемент богослужения, возвышающего человека.
"В спектакле говорится о пороках, о страстях, которые разрушают, но в результате зритель, посмотрев этот спектакль, возвышается над собой и над обстоятельствами. А задача в искусстве именно в этом и состоит, — подчеркнул он. — Синтез музыкального и драматического искусства, который производит мощный художественный эффект. Я рад, что мы с капеллой сотрудничаем и обязательно будем сотрудничать впредь".
Видеозарисовку с репетиции спектакля "Игрок" смотрите здесь>>
Гендиректор РУСДРАМа отметил, что на актеров в "Игроке" ложится самая большая нагрузка, потому что они, не имея никаких защитных приспособлений в виде декораций и всего остального, должны наполнить энергией текст.
"Музыка и свет могут заглушить и энергетически поглотить, растворить актерскую игру. И тогда бы спектакль не получился. Здесь актеры эмоционально должны перекрыть всю эту красоту. Вы видите, как они выкладываются даже на прогоне. А на премьере это будет что-то необычайное", — заверил Ираклий Хинтба.
Молодая кровь
Изначально, планируя спектакль "Игрок", руководство театра рассчитывало, что в нем примут участие выпускники театрального института имени Щукина.
"Чтобы они впервые соединились с нашими артистами на одной сцене. И из этого возникает совершенно новый эффект. Наша Наталья Павловна Папаскири просто ошеломляет своей актерской мощью в этом спектакле. И я счастлив, что у нее такая роль появилась, она заслужила такую роль. И все другие актеры работают очень хорошо", — сказал гендиректор театра.
Молодые актеры в самой своей наилучшей форме, какая вообще возможна в жизни актера, отметил режиссер Антон Киселюс.
"Гурам Квициния, Дэвид Пилия, Осман Абухба, Милана Ломия — таких актеров я не просто рекомендовал бы театру, а хотел бы, чтобы в следующем году я приехал и уже что-то сделал с их участием. Это четверка срослась, спаялась, мы с ними дышим одним воздухом, мы с ними говорим сегодняшним языком. В театре должна быть старшая основа, костяк, но театр — дело молодых, как сказал Андрей Тимошенко. Основа труппы должна составляться из молодых парней, должна быть молодая кровь", — считает Киселюс.
Режиссер рассказал, что видел ранее игру студентов "Щуки", и при распределении ролей не сомневался, кому из них предложить главную роль.
"Режиссер – немного волчья профессия, ты вцепляешься, если актер на сцене что-то делает, более или менее спокоен, и сразу видишь, когда какое-то событие в спектакле произошло, и раз, в его глазах дьявольщина появилась, неспокойствие, сразу внутри стало все колебаться, и ты понимаешь – это игрок, его надо брать, это наш человек", — отметил Киселюс.
Исполнитель главной роли Гурам Квициния после прогона поделился, что пока осваивается в роли.
"Пока нужно распределиться, понять, что к чему, как. Где можно давать сильную эмоцию, где ее можно немножко придержать, чтобы потом раскрыть. С режиссером мне хорошо работается, он молод, как и я. Сначала крупными мазками работали, потом подетально начали разбирать, прорабатываем сцены. Начинаю больше понимать свою роль, страх уходит, и стараюсь раскрыть, чтобы было интересно зрителю", — сказал Квициния.
Молодой актер отметил, что музыкальное сопровождение исполнения роли наполняет энергией и в тандеме существовать с капеллой, по его словам, круто.
"Их сорок человек, а ты один, у тебя просто текст, а у них музыка, они поют. И чтобы это было совместное творчество, нужно быть точным именно в сценах, где они поют. Другие сцены сыграть легче, — считает Гурам Квициния. — А тут нужно соответствовать. Когда просто сидите и слушаете такую музыку, уже вы не понимаете, что происходит с организмом, а тут ты на сцене, играешь, и это тебя еще больше будоражит".
Через три месяца Гурам Квициния завершит учебу, пока предложений о работе не поступало, но по его признанию, ему нравится коллектив и руководство РУСДРАМа.
Храм музыки и света
Художник по свету Евгений Лисицын из театра "Ленком" абсолютно на пустой сцене создает ощущение пространства необыкновенной красоты. Камерность сцены достигается даже расположением софитов на сцене и над сценой.
"То, что на сцене происходит, создает храм музыки и света. Спектакль, сотканный из музыки, света и энергетики актеров", — заметил гендиректор РУСДРАМа.
Игра актеров в театре – всегда вызывает живую эмоцию у зрителя. В спектакле "Игрок" это чувство усиливается исполнением капеллой "Реквиема" Моцарта и световой партитурой Евгения Лисицына. В спектакле, можно сказать, роли исполняют актеры, музыка и свет.
И даже если вы никогда не читали Достоевского и не слушали Моцарта, величие писателя и композитора вкупе с игрой актеров и пением капеллы сделают свое дело. Накал страстей и эмоций настолько зашкаливает, что и после завершения спектакля тебя не отпускает еще несколько часов и буквально трясет от обуреваемых чувств.
Утверждаю — равнодушным не уйдет ни один зритель со спектакля "Игрок" в РУСДРАМе 27 и 28 марта.