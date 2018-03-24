Услышать спектакль: РУСДРАМ готовится к показу "Игрока"

В РУСДРАМе на прогоне первого в 2018 году премьерного спектакля "Игрок" по Достоевскому, который, по словам режиссера Антона Киселюса, следует слушать и чувствовать, побывали наши корреспонденты.

Амра Амичба, Sputnik

Разминка

Раз! И в долю секунды актер Люпчо Спасов на сцене садится на шпагат и встает. А вы думали, только спортсмены и оперные певцы разминаются перед выступлением?

"Эх, дороги, пыль да туман", — напевает исполнитель главной роли Гурам Квициния.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хинтба о премьере спектакля "Игрок": впервые в Абхазии ставится Достоевский

Из-за кулис звучит абхазская "Уарадара", – это уже один из солистов Государственной капеллы распевается.

Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания не задействован в "Игроке", но помогает молодым актерам с микрофонами – исполнительнице роли Полины Милане Ломия закрепить его у лица, а "французу" Дэвиду Пилия закрепить на одежде "базу".

"Актеры, собираемся на сцене!" — звучит команда режиссера Антона Киселюса.

Но в творческий настрой на работу врывается абхазская действительность: электричество отключили в Сухуме.

"Будем репетировать с генератором", – слышится голос гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, который поспешил дать поручение техническим службам.

Но через минут пять, пока переключали и настраивали аппаратуру дали свет.

Если перед спектаклем зрителей просят не забыть выключить телефоны, на репетициях актеров просят не забыть включить гарнитуры.

"К прогону готовы?" – задает свой риторический вопрос режиссер, после чего в зале и за кулисами воцаряется двухминутная тишина. Настраивались все – актеры, солисты капеллы, художник по свету, режиссер, а в предвкушении поудобнее устраивался в кресле единственный посторонний в зале — корреспондент Sputnik Абхазия.

© Sputnik / Илона Хварцкия Репетиция спектакля "Игрок"

Соединить Моцарта и Достоевского

Ко Дню театра, который отмечается 27 марта, у гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба родилась идея сделать нестандартный спектакль.

И прогон первого в 2018 году премьерного спектакля "Игрок" Театра Искандера показал, что это не обычный спектакль с декорациями, где актеры ходят и монотонно произносят текст, а эмоционально-страстное музыкально-драматическое действо.

"По моей идее, в спектакле должен был быть сильный музыкальный компонент. И когда я обсуждал эту идею со своим другом Евгением Палантом, ему в голову пришла идея, а почему бы не совместить это с капеллой. И я подумал, действительно, капелла – это живая эмоция, мощь, невероятная энергетика", — подчеркнул Хинтба.

По его словам, впервые в театре Абхазии будет поставлен спектакль по произведению Достоевского.

"Я думал о том, что и нашему театру, и абхазскому зрителю очень важно работать и воспринимать хорошие тексты. И чтобы спектакли появлялись по классическим произведениям. Достоевский – писатель эмоциональный, страстный. Все его произведения, так или иначе, связаны с размышлениями о свойствах страсти, о человеческих поступках, о темной стороне человеческой личности, о том, насколько это губительно для человека терять нравственный, моральный ориентир, терять способность к самоконтролю", — отметил Ираклий Хинтба.

"Игрок", по мнению гендиректора РУСДРАМа, эмоциональное произведение, в нем интересный сюжет и хорошие диалоги.

"Мы попросили писательницу Элю Джикирба сделать инсценировку, и она постаралась сделать очень динамичную адаптацию. Я видел таким образом, что это будет динамичный, выполненный в стиле нуар спектакль ", — заметил Хинтба.

Как рассказал Народный артист Абхазии, директор Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодар Чанба, руководитель РУСДРАМа обратился к нему с идеей и сказал, что именно в День театра хочет абхазским зрителям преподнести сюрприз в виде необычного театрального действа.

Интервью Чанба об "Игроке" РУСДРАМа: мы не ошиблись, совместив Достоевского и Моцарта слушайте здесь>>

"Несколько месяцев назад предложил, я был еще в Париже, совместить "Игрок" Достоевского с музыкой. Музыка конкретно не была указана, просто участие капеллы. Я сказал о том, что мы готовим "Реквием" Моцарта, давайте, попробуем совместить, — рассказал о своем предложении Чанба. — Могу сказать, что мы не ошиблись. Такое сочетание хора и театрального действа, традиции, которые заложены были еще в Древней Греции. Это будет интересно и для капеллы, и для театра интересно".

© Sputnik / Илона Хварцкия Репетиция спектакля "Игрок"

Дирижер отметил, что работать с режиссером Антоном Киселюсом ему интересно, и с первого раза пошла слаженная работа.

"У режиссера есть свое видение, где он хотел бы включить в спектакль музыку, чтобы усилить эффект игры актеров. Слова, которые произносятся актерами, драматическое действие по сценарию, и, чтобы все это гармонировало, — это заслуга, прежде всего Антона, — сказал Нодар Чанба. — В мире в театре очень редко такое бывает, я могу сказать, потому есть оперные театры, драматические театры".

Режиссер русского театра Эстонии Антон Киселюс поделился, что во многих вопросах взгляды и чувства режиссера и дирижера по поводу материала совпадают.

"Гениальный композитор и дирижер Нодар Викторович Чанба и капелла в отличной форме, отлично звучит. Можно полностью полагаться на то, что язык общения, который мы выбрали, язык Моцарта, он полностью совпадает. Великое счастье работать с профессионалами и с таким коллективом", — сказал Киселюс.

Услышать спектакль

В постановке "Игрок" важно даже не то, что зритель увидит, а то, что зритель услышит и почувствует, подчеркнул режиссер Антон Киселюс.

© Sputnik / Илона Хварцкия РУСДРАМ отправится на гастроли в Россию

"Именно "слышание" этого спектакля восприятия, кажется, важнее. Здесь нет декораций, постарались по максимуму отойти от бытового взаимодействия актеров на сцене, для того чтобы выявить остроту, мистические подноготные самого текста, — сказал Киселюс. — Сама по себе возможность поработать с сочетанием текста и живого исполнения "Реквиема" — великая возможность. И вообще, мало кому из режиссеров выпадает такое. Сочетание музыки Моцарта и сильного текста Достоевского поднимает на нереальные высоты, космические, духовные вопросы бытия, возникновения страсти".

По словам Ираклия Хинтба, присутствие капеллы одухотворяет спектакль, придает действу элемент богослужения, возвышающего человека.

"В спектакле говорится о пороках, о страстях, которые разрушают, но в результате зритель, посмотрев этот спектакль, возвышается над собой и над обстоятельствами. А задача в искусстве именно в этом и состоит, — подчеркнул он. — Синтез музыкального и драматического искусства, который производит мощный художественный эффект. Я рад, что мы с капеллой сотрудничаем и обязательно будем сотрудничать впредь".

Видеозарисовку с репетиции спектакля "Игрок" смотрите здесь>>

Гендиректор РУСДРАМа отметил, что на актеров в "Игроке" ложится самая большая нагрузка, потому что они, не имея никаких защитных приспособлений в виде декораций и всего остального, должны наполнить энергией текст.

"Музыка и свет могут заглушить и энергетически поглотить, растворить актерскую игру. И тогда бы спектакль не получился. Здесь актеры эмоционально должны перекрыть всю эту красоту. Вы видите, как они выкладываются даже на прогоне. А на премьере это будет что-то необычайное", — заверил Ираклий Хинтба.

© Sputnik / Илона Хварцкия Репетиция спектакля "Игрок"

Молодая кровь

Изначально, планируя спектакль "Игрок", руководство театра рассчитывало, что в нем примут участие выпускники театрального института имени Щукина.

"Чтобы они впервые соединились с нашими артистами на одной сцене. И из этого возникает совершенно новый эффект. Наша Наталья Павловна Папаскири просто ошеломляет своей актерской мощью в этом спектакле. И я счастлив, что у нее такая роль появилась, она заслужила такую роль. И все другие актеры работают очень хорошо", — сказал гендиректор театра.

Молодые актеры в самой своей наилучшей форме, какая вообще возможна в жизни актера, отметил режиссер Антон Киселюс.

"Гурам Квициния, Дэвид Пилия, Осман Абухба, Милана Ломия — таких актеров я не просто рекомендовал бы театру, а хотел бы, чтобы в следующем году я приехал и уже что-то сделал с их участием. Это четверка срослась, спаялась, мы с ними дышим одним воздухом, мы с ними говорим сегодняшним языком. В театре должна быть старшая основа, костяк, но театр — дело молодых, как сказал Андрей Тимошенко. Основа труппы должна составляться из молодых парней, должна быть молодая кровь", — считает Киселюс.

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Режиссер рассказал, что видел ранее игру студентов "Щуки", и при распределении ролей не сомневался, кому из них предложить главную роль.

"Режиссер – немного волчья профессия, ты вцепляешься, если актер на сцене что-то делает, более или менее спокоен, и сразу видишь, когда какое-то событие в спектакле произошло, и раз, в его глазах дьявольщина появилась, неспокойствие, сразу внутри стало все колебаться, и ты понимаешь – это игрок, его надо брать, это наш человек", — отметил Киселюс.

Исполнитель главной роли Гурам Квициния после прогона поделился, что пока осваивается в роли.

"Пока нужно распределиться, понять, что к чему, как. Где можно давать сильную эмоцию, где ее можно немножко придержать, чтобы потом раскрыть. С режиссером мне хорошо работается, он молод, как и я. Сначала крупными мазками работали, потом подетально начали разбирать, прорабатываем сцены. Начинаю больше понимать свою роль, страх уходит, и стараюсь раскрыть, чтобы было интересно зрителю", — сказал Квициния.

Молодой актер отметил, что музыкальное сопровождение исполнения роли наполняет энергией и в тандеме существовать с капеллой, по его словам, круто.

"Их сорок человек, а ты один, у тебя просто текст, а у них музыка, они поют. И чтобы это было совместное творчество, нужно быть точным именно в сценах, где они поют. Другие сцены сыграть легче, — считает Гурам Квициния. — А тут нужно соответствовать. Когда просто сидите и слушаете такую музыку, уже вы не понимаете, что происходит с организмом, а тут ты на сцене, играешь, и это тебя еще больше будоражит".

Через три месяца Гурам Квициния завершит учебу, пока предложений о работе не поступало, но по его признанию, ему нравится коллектив и руководство РУСДРАМа.

© Sputnik / Илона Хварцкия Репетиция спектакля "Игрок"

Храм музыки и света

Художник по свету Евгений Лисицын из театра "Ленком" абсолютно на пустой сцене создает ощущение пространства необыкновенной красоты. Камерность сцены достигается даже расположением софитов на сцене и над сценой.

"То, что на сцене происходит, создает храм музыки и света. Спектакль, сотканный из музыки, света и энергетики актеров", — заметил гендиректор РУСДРАМа.

Игра актеров в театре – всегда вызывает живую эмоцию у зрителя. В спектакле "Игрок" это чувство усиливается исполнением капеллой "Реквиема" Моцарта и световой партитурой Евгения Лисицына. В спектакле, можно сказать, роли исполняют актеры, музыка и свет.

И даже если вы никогда не читали Достоевского и не слушали Моцарта, величие писателя и композитора вкупе с игрой актеров и пением капеллы сделают свое дело. Накал страстей и эмоций настолько зашкаливает, что и после завершения спектакля тебя не отпускает еще несколько часов и буквально трясет от обуреваемых чувств.

Утверждаю — равнодушным не уйдет ни один зритель со спектакля "Игрок" в РУСДРАМе 27 и 28 марта.