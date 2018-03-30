Клоп в мешке: вредителя из Абхазии забирают в Россию

Сотрудники Россельхознадзора и Всероссийского центра карантина растений приехали в Абхазию в пятницу 30 марта. Первым районом, который они посетили, стал Гулрыпшский, где его жители собрали более 80 килограммов мраморного клопа и получили за это вознаграждение.

По словам начальника Управления сельского хозяйства Гулрыпшского района Рафика Григоряна, все это количество было собрано всего за один день в селах Дранда, Мачара, Багмаран, Мархаул, Мясниково.

"Сбор еще будет продолжаться и, думаю, что к понедельнику наберется еще около 150-200 килограммов. Помимо этого, население и раньше занималось отловом вредителя и сжигало его", — рассказал Григорян.

Директор Всероссийского центра карантина растений Александр Сапожников отметил, что клопы, которых они увезут из Абхазии в Россию, предназначены для научных целей, но эта партия будет первой и последней.

"Это первичный этап, и в дальнейшем они нам больше не понадобятся. Я так понимаю, что нужно нацелить население Абхазии на самостоятельный сбор мраморного клопа и его уничтожение. Все, что собрано на сегодняшний день, мы оплатим", — пояснил Сапожников.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками со свежими овощами и фруктами, срезанными цветами, посадочным материалом. Питается на молодых ветвях листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь винограду). Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.

В связи с нашествием мраморного клопа в Абхазии была объявлена чрезвычайная ситуация 25 марта 2018 года.

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