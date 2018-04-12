Между добром и злом: как прошел "Портрет Дориана Грея" в РУСДРАМе

Второй спектакль в рамках проекта "Шедевры Московской сцены" сыграли в РУСДРАМе 11 апреля.

"Портрет Дориана Грея" постановщика Олега Леушина начался с пари и танцев. Танцы в постановке Театра на Юго-Западе занимают одно из главных мест в спектакле. Практически каждая сцена сопровождается хореографией.

Спектакль закручен вокруг пари Черного (Фарид Тагиев, он же лорд Генри) и Белого (Олег Леушин), сможет ли человек сохранить добродетель перед искушением зла.

Поражают не декорации, выполненные в стиле минимализма, и не костюмы, а именно игра актеров, их пластика и танцы.

Что поразило публику на втором спектакле Театра на Юго-Западе в РУСДАРМе>>