Между добром и злом: как прошел "Портрет Дориана Грея" в РУСДРАМе

"Портрет Дориана Грея" постановщика Олега Леушина начался с пари и танцев. Танцы в постановке Театра на Юго-Западе занимают одно из главных мест в спектакле. Практически каждая сцена сопровождается хореографией.
Спектакль закручен вокруг пари Черного (Фарид Тагиев, он же лорд Генри) и Белого (Олег Леушин), сможет ли человек сохранить добродетель перед искушением зла.
Поражают не декорации, выполненные в стиле минимализма, и не костюмы, а именно игра актеров, их пластика и танцы.
Что поразило публику на втором спектакле Театра на Юго-Западе в РУСДАРМе>>