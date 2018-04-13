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Предавали, убивали и стонали: шекспировские страсти на сцене РУСДРАМа

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Темы:
"Шедевры московской сцены" в РУСДРАМе (12)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

Проект Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера "Шедевры московской сцены" завершился в Сухуме спектаклем "Макбет" 12 апреля.

Трагедия Уильяма Шекспира в двух действиях была сыграна с минимальными декорациями: на сцене РУСДРАМа были большие железные ворота, которые открывались и закрывались, вращались вокруг своей оси, будто актеры переходят из одного помещения в другое.

Бешеная энергетика, страсть и звуки кольчуг захватывали и переносили в какую-то другую реальность, в которой люди любят и ненавидят с такой яростью, какой почти не бывает в обычной жизни, так только у Шекспира.

Дух самой мрачной шекспировской трагедии передан как нельзя лучше, и удивительно точно раскрыты характеры персонажей. Спектакль был атмосферен и содержателен.

Подробнее о том, как прошел спектакль читайте в материале Анжелики Бения>>

Темы:
"Шедевры московской сцены" в РУСДРАМе (12)

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