Предавали, убивали и стонали: шекспировские страсти на сцене РУСДРАМа

Трагедия Уильяма Шекспира в двух действиях была сыграна с минимальными декорациями: на сцене РУСДРАМа были большие железные ворота, которые открывались и закрывались, вращались вокруг своей оси, будто актеры переходят из одного помещения в другое.

Бешеная энергетика, страсть и звуки кольчуг захватывали и переносили в какую-то другую реальность, в которой люди любят и ненавидят с такой яростью, какой почти не бывает в обычной жизни, так только у Шекспира.

Дух самой мрачной шекспировской трагедии передан как нельзя лучше, и удивительно точно раскрыты характеры персонажей. Спектакль был атмосферен и содержателен.

Подробнее о том, как прошел спектакль читайте в материале Анжелики Бения>>