Спектакль-шабаш: "Макбет" завершил "Шедевры московской сцены"

Анжелика Бения, Sputnik.

Из зловещей темноты и густого тумана на сцене появились не менее зловещие шекспировские ведьмы. Маски на затылках, до жути странные движения и голоса, которые играют по оголенным нервам. Какая сила, экспрессия, какой накал! Быстрый и шумный шабаш, не спектакль.

"Рок всесилен, твой спор с ним бессмыслен"

Суровое произведение Шекспира с понятным вроде бы сюжетом – междоусобица вокруг престола. Лично у меня во время чтения пьесы возникала масса вопросов. Что произошло с Макбетом, который был предан своему королю и верен друзьям? Кто он на самом деле?

"Решусь на все, что в силах человека. Кто смеет больше, тот не человек". Ведь понимает все герой. Так что пошло не так? Жажда власти и богатства способна изменить любого человека. Но чего-то не хватает. "Рок всесилен, твой спор с ним бессмыслен" – главная мысль спектакля.

Первая сцена спектакля: искусительницы и пророчицы поджидают Макбета и Банко, которые только что разбили вторгшихся в Шотландию норвежцев. Ведьмы приветствуют Макбета, называя его "гламисский тан" (тан — шотландский дворянский титул; кем он был по происхождению), "кавдорский тан" и "король в грядущем".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Макбет" Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе

Фигура мощная и неоднозначная

Первое предсказание сбылось, и Макбет думает о возможности стать королем. Макбет делится своими мыслями со своей женой – честолюбивой, коварной, я бы даже сказала, главной ведьмой – леди Макбет. За убийством короля Дункана следует ряд убийств, ведь, цитируя Шекспира, "Кто начал злом, для прочности итога все снова призывает зло в подмогу".

Именно леди Макбет – главное зло всей этой истории. Именно она убеждает супруга совершить цареубийство.

– Леди Макбет – самый демонический образ из всех злодеев шекспировских трагедий. Работая над этой ролью, возникал ли конфликт внутри вас? Вы поняли и приняли этот образ сразу? – спросила я Любовь Ярлыкову, которую после спектакля "поймала" в гримерной.

– Конфликта не было, был симбиоз, потому что Валерий Романович (создатель московского Театра на Юго-Западе – ред.), когда ставил этот спектакль, очень точно видел внутренние развития героев, внутренние наполнения актеров. Всегда давал роли, может быть, и на вырост тоже, но глубокие. Фигура леди Макбет мощная, неоднозначная. Мне бесконечно ценна эта роль, потому что это последний спектакль Беляковича. Он просто сделал мне подарок, и этот подарок я берегу в своем сердце, – призналась актриса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Макбет" Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе

"Заберу с собой аплодисменты"

Как о впечатлениях не спросить Ярлыкову, которая приехала в Абхазию впервые? "Я так скучала по морю и солнцу. Еще нигде не встречала настолько благодарного зрителя, который реагирует на каждый нюанс, на каждую мелочь, так открыто аплодирует. Это очень дорого. Я заберу с собой эти аплодисменты. Я начинаю открывать для себя Абхазию, составляю список обязательных мест на будущее", – сказала исполнительница роли леди Макбет Любовь Ярлыкова.

Согрешить безгрешно

Возвращаясь к спектаклю, нужно сказать, что дух самой мрачной шекспировской трагедии передан как нельзя лучше и удивительно точно раскрыты характеры персонажей. Спектакль атмосферен и содержателен. Макбет не просто с серьезным лицом цитирует Шекспира, он действительно сходит с ума на сцене. Макбет Сергея Бородинова убедителен. Храбрый воин, который хочет "не замаравши рук, возвыситься и согрешить безгрешно". Но это не просто помешательство честолюбивого человека, это помешанность на любви и страх пред судьбой.

Это про любовь, которая стала проклятьем, любовь опасную, сила которой пожирает все вокруг, отметил исполнитель роли Макбет Сергей Бородинов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Макбет" Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе

"Макбет – достаточно сильная личность, но он любит свою жену. Она не может родить ему детей, но он ее не бросает. Он верен ей до самого конца, как и она ему. Он хочет власти, она ему дает эту власть. Она хочет любви, он ей дает эту любовь. Тут симбиоз двух сильных личностей, двух плюсов. А плюс на плюс дает минус. Это разрушительная любовь. Он до последнего пытается избежать той судьбы, которая ему предсказана. Он не хочет убивать, но хочет власти. Дьявол, все-таки, задел его за живое. Не нужно идти на поводу у дьявола и у своих страстей. Нужно себя сдерживать", – сказал Сергей Бородинов.

Актер признается, что очень хотел получить эту роль.

© Sputnik Бадрак Авидзба РУСДРАМ открыл 37 театральный сезон

"Каждый наш "Макбет" не похож на предыдущий. Мы каждый раз ищем что-то новое и интересное. Каждый раз пытаемся найти какой-то другой язык. Мы с Любой никогда не стоим на месте. Мы показываем один вариант, потом перебираем, оставляем то, что нам понравилось или то, что понравилось зрителю. Есть внутри какой-то таймер или щелчок, который говорит тебе, лучше это убрать", – добавил актер.

А актер Бородинов, помимо аплодисментов, забирает с собой из Абхазии "кусочек своей родины".

"Я безумно скучаю по Дагестану – это моя родина. Я приехал сюда, как домой. Дома я был в 2010 году. Не получается туда вырваться. Мне очень приятно, как вы разговариваете, это музыка для меня. Мне нравится здешняя пища, все здесь. Я дома. Я забираю из Абхазии кусочек дома", – сказал Сергей Бородинов.

Когда актеры после спектакля выходили на поклоны, зал взрывался криками "Браво!".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Макбет" Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе

Абхазия любит Шекспира

Жажда славы, желание властвовать. Вы думаете, эти чувства чужды современному человеку? Ошибаетесь, – сказала зритель Саида Агрба, делясь впечатлениями о спектакле.

"Приятно, что театр был полон. Абхазия – страна читающая. Мы любим Шекспира. Читая именно эту трагедию, понимаешь, меняется со временем антураж, не меняются люди. Среди современников можно найти типажи, описанные в далеком прошлом. У Шекспира немного утрировано все всегда, но тем лучше. Отголоски прошлого можно уловить и сегодня. Эта трагедия будет жить, пока живо человечество", – сказала Саида.

Великий абхазский зритель

Актер и режиссер московского Театра на Юго-западе, Заслуженный артист России Олег Леушин, игравший в спектакле короля Дункана признался со сцены в любви к Абхазии.

"Мы влюблены в Абхазию, в каждого из вас, потому что та реакция, которая шла во время игры из зала, она заряжала нас еще сильнее. Вы — великий абхазский зритель. Мы по вам уже скучаем", – сказал режиссер Театра на Юго-западе.

Генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба сообщил, что спектаклем "Макбет" завершен проект "Шедевры московской сцены".

"В эти три дня мы с вами прожили три жизни. Мы посмотрели три замечательных спектакля, которые оставили глубокий, неизгладимый след в нашей душе: "Дракула", "Портрет Дориана Грея" и "Макбет". Я думаю, те, кто знаком с Театром на Юго-Западе, ожидали получить такое мощное эмоциональное потрясение, а те, кто впервые увидели эти спектакли, обязательно захотят увидеть другие работы театра. Если бы основатель театра, выдающийся великий русский режиссер, мастер Валерий Белякович – режиссер-постановщик этого спектакля, был бы сегодня здесь, он был бы счастлив", – сказал Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Макбет" Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе

"Приглашайте их еще!" – выкрикивая из зала, просили зрители руководство РУСДРАМа.

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что организация таких фестивалей – дело безумно сложное.

"Мы рады тому, что в последние несколько лет театральная жизнь в Абхазии очень оживилась, и она была отмечена рождением такого фестиваля. Он уникален, так как дает возможность, не покидая сцены РУСДРАМа, быть в центре мировой театральной жизни. Вы заразили нас хорошим творческим импульсом. Я думаю, ваша дружба с РУСДРАМом и Абхазией перерастет еще во что-то интересное. Организация таких фестивалей – дело безумно сложное. Это всегда история какого-то большого сопротивления обстоятельств, но дело того стоит. Большой, долгой жизни фестивалю! Даст бог, его география расширится, будут приезжать из разных стран театры. Для этого у Абхазии есть все: есть театры, богатая культура, а главное – зритель, который очень любит театр", – сказала Арсалия.

Трагедия Уильяма Шекспира в двух действиях была сыграна с минимальными декорациями: на сцене РУСДРАМа были большие железные ворота, которые открывались и закрывались, вращались вокруг своей оси, будто актеры переходят из одного помещения в другое. Бешеная энергетика, страсть и звуки кольчуг захватывали и переносили в какую-то другую реальность, в которой люди любят и ненавидят с такой яростью, какой почти не бывает в обычной жизни, так только у Шекспира.

"Ведьма она! Даже самый сильный мужчина слаб перед напором женского коварства", – услышала я мужское мнение в толпе выходивших из театра зрителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Макбет" Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе

Спектакль "Макбет" ставится с 1994 года и считается одним из шедевров Театра на Юго-Западе, где Беляковичем были поставлены все лучшие пьесы Шекспира. Знакомясь с личностью короля Шотландии, который правил королевством, по разным историческим материалам, успешно около 20 лет, задаешься вопросом, действительно ли Макбет был таким тираном, как описывает его Шекспир? Не думаю. Со временем жизнь короля превратилась в легенду. Думаю, Шекспир и не планировал показать Макбета исторически правильно. Сказка – ложь, как позже сказал Александр Сергеевич. Шекспир хочет этим спектаклем нам сказать: "Что угодно может измениться за сотни тысяч лет, но не человеческая сущность".

Видео со спектакля "Макбет" в РУСДРАМе смотрите здесь>>