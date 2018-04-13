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Костюмы и лопаты: как прошел субботник в Сухуме

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© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

В Сухуме 13 апреля прошел субботник под девизом "За чистую Абхазию".

Несмотря на то, что с утра немного моросил дождик, субботник не отменили, в столице на субботник вышли работники государственных учреждений и горожане.
После наведения порядка  устанавливали синие таблички "За чистую Абхазию". 

Сотрудники Торгово-промышленной палаты Абхазии приводили в порядок парк у плащади Свобады, над которым они уже несколько лет шефствуют.  Всего на облагораживание парка потрачено около четырех миллионов рублей.

На субботник вышли и сотрудники Национальной библиотеки имени Папаскир, прибирались на  прилегающей территории.

Трехкилометровая территория на набережной Сухума от памятника защитникам Кавказа до "маякского поворота" закреплена за "Союзом транспортников Абхазии".

Сегодня можно было увидеть многих столичных таксистов не за рулем автомобилей, а с пилами и топорами в руках. Вот где пригодилась мужская сила. Пока женщины-диспетчеры подметали, водители грузили большие поленья на тележку трактора.

На подъеме к "фуникулеру" территорию смотровой площадки убирали сотрудники столичной администрации. Пришли с необходимым инвентарем, но о спецодежде не подумали: как были в офисных костюмах, так и пришли с работы на субботник. Но деловой костюм совершенно не стеснял их движения: лихо сгребали лопатами мусор. 

Подробнее читайте в материале Амры Амичба>>




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