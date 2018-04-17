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"Налетай!": как "делегаты" ООН моментально "смели" абхазские угощения

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Предоставлено: Дарина Ашуба

Молодые делегаты московской международной модели ООН в МГИМО не смогли устоять перед абхазскими блюдами и в минуты опустошили стол.

Абхазское землячество МГИМО 16 апреля представило национальную кухню на фестивале "Global village" и угостило всех участников абхазскими блюдами.

Угощения долго не залежались, и уже через пять минут накрытый стол был пуст. Гости фестиваля так увлеклись, что не оставили даже дегустационных образцов.

"Еще до начала дегустации люди столпились у нашего стола с тарелками, мы еле смогли их удержать. Как только "дали звонок", толпа хлынула и смела все до последней тарелки. Но мы не удивились, каждый год одна и та же картина. Мы рады, что абхазская кухня пользуется спросом на международном уровне", — прокомментировала председатель Абхазского землячества МГИМО Дарина Ашуба.

Фестиваль Global Village проходит каждый год в МГИМО в рамках московской международной модели ООН. Участники модели – делегаты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Абхазское землячество ежегодно участвует в модели и представляет свою культуру и национальную кухню на фестивале.

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Теги:
МГИМО, абхазская кухня, ООН, Москва



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