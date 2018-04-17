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Огонь в глазах и вода в рукаве: как абхазские пожарные "зажигали" на свое столетие

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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

Пожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии празднует свой профессиональный день.

Столетие абхазские пожарные отметили соревнованиями по пожарно-прикладному спорту. Около 50 сотрудников МЧС 17 апреля в Гулрипшском гарнизоне показали быстроту и навыки. Четыре этапа нужно было пройти каждой команде.

На первом этапе спортсменам с штурмовыми лестницами в руках нужно было с исходной точки добежать до башни, повесить лестницу и взобраться на четвертый этаж башни. Затем спасателям нужно было покорить башню с помощью выдвижной лестницы. Третий этап – растянуть пожарный рукав и взобраться на башню. Заключительным испытанием стал бег с пожарным рукавом.

В чемпионате приняли участие все семь районов республики.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>

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