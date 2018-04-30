Робот "на подхвате": как официант "Нарт" выполнил заказ

Робот-официант "Нарт" учеников гагрского лицея-интерната занял первое место в международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями" в Москве, которая проходила с 23 по 25 марта 2018 года.

Робот-официант "Нарт" гагрских лицеистов прошел проверку в одном из кафе поселка Цандрипш. Ребята объяснили, что дрона необходимо программировать под каждое заведение, с учетом интерьера и пространства.

"Сначала надо создать программу на компьютере, так как для каждого заведения нужны определенные параметры. Если устанавливать общую программу, то "Нарт" не сможет выбрать нужную траекторию и проехать ее без проблем. Сейчас мы рассчитаем расстояние от барной стойки до столика и пустим его на полной скорости", — поделился один из робототехников Иван Агрба.

Решили проверить, насколько "Нарт" аккуратен в своем деле, и в качестве эксперимента на него поставили несколько бутылок газировки и наполнили стаканы.

Абхазский робот-официант справился с задачей успешно. Не разлив ни капли, он донес "заказ" до столика, где его ожидали изобретатели и корреспондент Sputnik. "Нарт" пока не такой шустрый, каким должен быть настоящий официант, но дело свое он знает. За одну минуту он преодолевает 18 метров, а ультрафиолетовые датчики помогают ему объезжать препятствия.

"Нарт" и его команда: робот-официант из Гагры прошел тест Sputnik.