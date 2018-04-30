"Нарт" и его команда: робот-официант из Гагры прошел тест Sputnik

Во второй раз ученики лицея-интерната города Гагра приняли участие в международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями" в Москве и оба раза становились безоговорочными лидерами. Очередную победу им принес робот-официант "Нарт", умения которого проверили корреспонденты Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik.

Где, как не в ресторане, можно проверить умение и сноровку официанта, даже если он сделан из железа. Встречу назначили в одном из кафе Цандрипша. Полуметровый "Нарт" стал более "продвинутым" изделием юных робототехников. Его собрали не из деталей "Лего", а из металла. Весит он несколько килограммов, и ребята вдвоем, подхватив дроид с боку, легко подняли его по ступенькам и занесли в помещение.

Робот похож на обычную тележку для раздачи еды, какие можно встретить в самолетах или поездах. Его "внутренний мир" выдают различные микросхемы, провода и датчики, установленные по корпусу.

Абхазский робот молчалив, но не глуп.

"Сначала надо создать программу на компьютере, так как для каждого заведения нужны определенные параметры. Если устанавливать общую программу, то "Нарт" не сможет выбрать нужную траекторию и проехать ее без проблем. Сейчас мы рассчитаем расстояние от барной стойки до столика и пустим его на полной скорости", — рассказал один из авторов проекта Иван Агрба.

Несколько пробных запусков, и "Нарт" встает на исходную позицию. Чтобы немного усложнить задачу, решаем поставить на его поднос несколько бутылок газировки и стакан. Проверка на аккуратность.

По команде "официант" стартовал. Ну, как стартовал, правильнее сказать, тронулся. На максимальной скорости "Нарт" в минуту проезжает всего 18 метров, но наблюдать за этим все равно интересно.

"Нарт", покачиваясь, подкатил к столу, где, затаив дыхание, его ждали молодые изобретатели и корреспондент Sputnik. Железный официант, стоит отдать ему должное, не пролив ни капли, донес "заказ" и отправился обратно.

"Робот настроен таким образом, что ультразвуковые датчики не дают ему врезаться в препятствие, он просто его объедет. Эти датчики установлены на передней и задней частях корпуса. Мы его сделали своими руками из металлопрофиля", — рассказал Рашид Кушба, второй автор "Нарта".

В честь абхазского героя

Идея создать робота-официанта пришла не сразу, признались ребята. Рассматривали варианты разработать "уборщика", который прибирался бы по дому, робота-медика, который мог бы подносить больному лекарства или помогать пациенту подняться. Эти проекты пока слишком сложные и затратные для ребят, и их отложили до лучших времен.

По словам лицеистов, над именем робота они думали недолго. Образ нарта Сасрыквы – главного героя абхазского эпоса, рожденного в камне, их очень привлек своей силой, ловкостью и характером.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мальчик пишет иконы и строит роботов: удивительная история Давида Джения

Гагрский "Нарт", конечно же, такими талантами не обладает, но со временем, его непременно модернизируют, заверили школьники.

"Планируем встроить в него небольшой дисплей, на котором посетитель заведения сможет выбрать блюда, а заказ через интернет отправится поварам на кухню. Еще можно сделать так, чтобы он заговорил. Конечно же, на абхазском языке. Он же у нас Нарт", — шутят ребята.

Робот "Нарт" стал настоящим прорывом для учеников, подчеркнул руководитель кружка робототехники гагрского лицея-интерната Александр Танакбаев.

Видео "Робот "на подхвате": как официант "Нарт" выполнил заказ" смотрите здесь>>

"Такие вещи, как робототехника и "Лего", затягивают детей в изучение информатики, программирования и моделирования. Если бы мы сразу взялись за создание подобного "Нарту" робота, то ребятам было бы очень сложно и не так интересно. Эти предметы нужны Абхазии и полезны будущему поколению. Я бы хотел напомнить, что гаграский лицей-интернат в конце мая проводит вступительные экзамены, и мы приглашаем всех желающих", — сказал Танакбаев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученики гагрского лицей-интерната и их робот официант "Нарт"

Путешествие в Москву и Уфу

У "Нарта" из Абхазии, сделанного Иваном Агрба, Рашидом Кушба и Алленом Гамисония, было немало конкурентов на международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями" – 2018 в Москве, говорят ребята. Но судейская коллегия признала робота из Гагры самым перспективным проектом, несмотря на его неторопливость.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Нашествие" абхазских роботов в Sputnik

"За неделю до поездки мы до поздней ночи дорабатывали "Нарта", исправляли все недочеты, но все успели. Мы приняли участие в старшей возрастной категории конкурса "Нашествие роботов" и у нас было немало опытных соперников. Лично мне больше всего понравился робот, который мог поднимать небольшие мусорные контейнеры и освобождать их", — поделился впечатлениями Рашид.

Его другу Ивану понравился "робот-прилипала", который везде следует за своим хозяином.

Другие ученики лицея-интерната — Давид Джения, Лев Агрба и Богдан Когония остановились в шаге от "бронзы" на олимпиаде по робототехнике в Уфе, которая прошла параллельно с московской. По их словам, им просто не повезло.

"Мы участвовали в многоборье и заняли четвертое место из 50 участников. Перед нашим роботом стояла задача проехать за отведенное время карту и лабиринт, но нам не повезло в том, что организаторы установили препятствие большего размера, чем было заявлено изначально. Наш робот не смог их преодолеть", — с досадой рассказал Давид Джения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученики гагрского лицей-интерната и их робот официант "Нарт"

Ребята сокрушались недолго, в Уфе они провели время не только с пользой, но и весело. Там они впервые сыграли в пейнтбол, и развлекли окружающих своей бурной реакцией на обилие снега.

Их преподаватель Александр Танакбаев, еле сдерживая хохот, рассказал, что вытащить его учеников из сугробов было нелегким делом, и от их рук пострадал не один снеговик, с которыми они устроили "спарринги".

Другая команда лицеистов — Данат Агрба и Астамур Кокоскерия участвовали в "сумо", где роботы должны были вытолкнуть соперника за линию. Они тоже не дотянули до призового места, но о поездке не жалеют.

Молодые робототехники признались, что во время своих путешествий завели много новых друзей и, конечно же, всех пригласили в Абхазию.