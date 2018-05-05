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Попали в журналистские сети: как Sputnik нашел античные амфоры

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© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумские рыбаки подняли две амфоры со дна моря и оставили их на берегу. Сотрудники Sputnik узнали о брошенной археологической находке, отправились на Сухумскую бухту, забрали амфоры и передали их в Госмузей.

Абхазские археологи пришли в Sputnik и оценили амфоры, найденные на дне моря в Сухуме.

"Перед нами античные амфоры датируются IV-III веками до нашей эры. Обе амфоры отличаются только венчиком. На одной венчики более зауженные, на другой более расширенные. Горловины же у них одинаковые, ручки укороченные и припухлые, имеют овальное или округлое сечение. Это красноглинянные амфоры", – оценил находку абхазский археолог Гари Сангулия.

Античный период в Абхазии начинается с VIII века до нашей эры.  В VI веке до нашей эры эллины построили в Абхазии три города – Гиенос (Очамчыра), Диоскуриада (Сухум) и Эшерское городище. Между греками и абхазами происходил обмен товарами, в том числе винами и зерном.  Их привозили в кувшинах, которые затем бросали в море. По словам археолога, потому сегодня на дне Черного моря находят много амфор.

Читайте материал "Рыбаки подняли, журналисты передали: археологическое приключение в Абхазии" здесь>>




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