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"Катюша" и письма с фронта: как школьники поздравили ветеранов Великой Отечественной

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Темы:
73-ая годовщина Победы в Великой Отечественной Войне (7)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Для ветеранов Великой Отечественной войны ученики Сухумской средней школы № 2 имени Пушкина прочли стихотворения, письма с фронта и исполнили военные песни и танцы.

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Днем Победы в Культурно-деловом центре "Дом Москвы" в понедельник 7 мая.

Для ветеранов Великой Отечественной войны ученики Сухумской средней школы № 2 имени Пушкина прочли стихотворения, письма с фронта и исполнили военные песни и танцы.

Участники войны подпевали школьникам песни, которые уже много лет знают наизусть, и аплодировали сценкам. Прабабушка второклассника Серафима Егорова была военной летчице, о который он гордостью рассказал. В честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам вручили памятные подарки.

Более 55 тысяч человек воевали на земле, в небе и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа воинов из Абхазии.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

Подробнее читайте в материале>>

Темы:
73-ая годовщина Победы в Великой Отечественной Войне (7)



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