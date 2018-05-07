"Катюша" и письма с фронта: как школьники поздравили ветеранов Великой Отечественной

Для ветеранов Великой Отечественной войны ученики Сухумской средней школы № 2 имени Пушкина прочли стихотворения, письма с фронта и исполнили военные песни и танцы.

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Днем Победы в Культурно-деловом центре "Дом Москвы" в понедельник 7 мая.

Для ветеранов Великой Отечественной войны ученики Сухумской средней школы № 2 имени Пушкина прочли стихотворения, письма с фронта и исполнили военные песни и танцы.

Участники войны подпевали школьникам песни, которые уже много лет знают наизусть, и аплодировали сценкам. Прабабушка второклассника Серафима Егорова была военной летчице, о который он гордостью рассказал. В честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам вручили памятные подарки.

Более 55 тысяч человек воевали на земле, в небе и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа воинов из Абхазии.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

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