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Война с инакомыслием: как на Украине преследуют журналистов

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© RUPTLY. РИА Новости

В Украине за последние годы гонения и преследования журналистов стали нормой.

О таком политическом курсе свидетельствует целый ряд инцидентов, случившихся с сотрудниками СМИ, позиция которых отличалась от проправительственной либо от взглядов представителей радикальных группировок.

Свыше 40 российских журналистов были депортированы из Украины с 2014 года, а в тюрьмах страны находятся по меньшей мере пять журналистов, пишет РИА Новости.

Сотрудники СБУ 15 мая провели обыск в офисе, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве. В тот же день в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, журналисту грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Херсонский городской суд 17 мая санкционировал его арест на два месяца.

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Накануне Дня Победы радикалы начали блокировать работу местного телеканала "Интер" за анонс концерта в честь 9 мая, где ведущие выразили недовольство переименованиями улиц в честь сторонников нацистов. Двумя годами ранее здание телекомпании подожгли и несколько дней блокировали из-за общения сотрудников канала с ополченцами ДНР.

 




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