Война с инакомыслием: как на Украине преследуют журналистов

О таком политическом курсе свидетельствует целый ряд инцидентов, случившихся с сотрудниками СМИ, позиция которых отличалась от проправительственной либо от взглядов представителей радикальных группировок.
Свыше 40 российских журналистов были депортированы из Украины с 2014 года, а в тюрьмах страны находятся по меньшей мере пять журналистов, пишет РИА Новости.
Сотрудники СБУ 15 мая провели обыск в офисе, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве. В тот же день в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, журналисту грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Херсонский городской суд 17 мая санкционировал его арест на два месяца.
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