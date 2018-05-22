Сохранить титул: как сборная Абхазии готовится к ConIFA-2018

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) стартует в Лондоне 31 мая 2018 года.

Сборная Абхазии по футболу проводит усиленные тренировки в преддверии Чемпионата мира по футболу по версии ConIFA, который состоится в Лондоне.

"Все ребята здоровы, тренируемся два раза в день в 11:00 утра и в 17:00 вечера, все идет так, как должно идти, я думаю, что к первой игре на Чемпионате мира 31 мая мы будем в оптимальном состоянии", — сказал главный тренер национальной сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал.

По итогам жеребьевки сборная Абхазии на чемпионате мира будет играть во второй группе с командами из Северного Кипра, Тибета и Сборной Фельвидека (венгров, живущих в Словакии).

Футбольная организация ConIFA была образована в июне 2013 года и объединяет 47 футбольных ассоциаций непризнанных и частично признанных стран. Летом 2018 года в Лондоне пройдет кубок мира ConIFA.

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