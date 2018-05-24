Уборка на высшем уровне: как прошел День чистоты в Абхазии

В республиканский День чистоты, который состоялся в Абхазии в четверг 24 мая, на улицы Сухума вышли руководство и правительство республики, сотрудники государственных учреждений и горожане.

В работе по уборке улиц Сухума, помимо горожан, объединись все ведомства и государственные учреждения. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и сотрудники Администрации главы государства взяли на себя ответственность привести в порядок подземный пешеходный переход, расположенный по Кодорскому шоссе и прилегающую к резиденции президента территорию.

Рауль Хаджимба рассказал журналистам, что вышел он на уборку с рабочим настроением и добавил, что одного субботника мало для приведения в порядок столицу и страну в целом.

"Эту работу нужно проводить каждый день, а труд людей, которые этим занимаются, надо уважать. К сожалению, мы не всегда это понимаем и многое из того, что можно было сделать уже давно, приходится делать сегодня", — отметил Рауль Хаджимба.

Активное участие в республиканском Дне чистоты приняли руководители и сотрудники правительства. Минздрав и Минобразования привели в порядок территории бывшего здания Совета Министров.

Министерство экономики взяло "шефство" над участками улиц Лакоба и Читанава, а сотрудники Госуправления Абхазии по транспорту к обеду четверга вывезли три грузовых автомобиля с мусором.

Государственная комиссия по подготовке мероприятий по празднованию 10-летия Дня международного признания независимости Республики Абхазия и 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия принято решило объявить рабочий день 24 мая 2018 года республиканским Днем чистоты.