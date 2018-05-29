Вынесли кровати и снесли балаган: как волонтеры провели уборку у озера Амткял

Более 20 волонтеров за день очистили от полиэтилена, стеклянного и железного хлама прибрежную территорию озера Амткял.

Вооружившись граблями и топорами активисты акции "Чистый Амткял" очищали от мусора береговую линию озера. Пластиковая и стеклянная посуда, дверь и железная кровать, старые канистры, пакеты, мешки – мусор был везде: висел на деревьях, лежал на бревнах и под ними. Энтузиасты разобрали и охотничий балаган, накрытый полиэтиленом.

Весь собранный на Амткяле мусор был загружен в КамАЗ, на его аренду скинулись неравнодушные жители Абхазии, откликнувшиеся на призыв в социальных сетях.

Проблема загрязнений туристических объектов Абхазии очень актуальна, и нужно привлечь к ней как можно больше внимания, отметил руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

Озеро Амткял совсем молодое по геологическим меркам. Образовалось, как утверждают некоторые историки, в 1891 году после серьезного землетрясения, когда обвал известняковых пород преградил путь водам реки Амткял. Так как озеро лежит между высоких лесистых хребтов и питается из горной реки, наполнение его сезонно. Уровень воды зависит еще от дождей и интенсивности таяния снега.

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