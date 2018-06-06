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Прогнали "Широколобого": как в РУСДРАМе проходят репетиции премьеры спектакля по Искандеру

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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

Питерский режиссер Искандер Сакаев поставил в Русском драматическом театре спектакль по рассказу "Широколобый" Фазиля Искандера.

Уже более месяца в РУСДРАМе идут репетиции спектакля "Широколобый".

"Идея самой постановки давно витала в воздухе. Сам Фазиль Искандер – один из самых любимых моих авторов, именно с позиции гуманистического, очень человечного посыла. С одной стороны возникло предложение от театра, с другой стороны мне позвонил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, с которым связалось Министерство культуры Абхазии. Был вопрос относительно того, кого бы он мог зарекомендовать из режиссеров", – рассказал Сакаев.

"Широколобый" в постановке Сакаевы – динамичный спектакль. Сцены перетекают друг в друга без интервалов. Для режиссера важно было создать эффект непрерывности.

"Здесь по-другому нельзя – Фазиль Искандер требует непрерывности. Тут одна сцена должна монтажно перетекать в другую, без обрывов. В спектакле затемнение будет только в самом начале и в самом конце. Не будем пользоваться остановками. Это такой режиссерский пунктик, что в театре необходим процесс жизни, необходим процесс перетекания. Даже, когда артист уходит за кулисы, зритель должен воображать себе ту жизнь, которая там, за кулисами, видя при этом то, что остается на сцене", – добавил Искандэр Сакаев.

Спектакль-эмоция: в РУСДРАМе готовятся к премьере пьесы "Широколобый">>




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