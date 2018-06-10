Первая в своем роде: как в Абхазии прошла операция башкирских врачей по удалению рака

"Мы выполнили лапароскопическую операцию без надреза по удалению злокачественной опухоли в мочевом пузыре. Операция прошла успешно, пациент будет жить нормальной полноценной жизнью", – сказал профессор из Башкирии Валентин Павлов.

В июне 2017 года Министерство здравоохранения Абхазии и Бешкирский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве. Главными темами документа стали внедрение современных методов лечения и подготовка специалистов. В июне 2017 года ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов провел мастер-класс "Лапароскопические технологии в урологии, хирургии и гинекологии" для абхазских медиков. Sputnik Абхазия организовал трансляцию мастер-класса в Республиканской больнице Абхазии. После этого при больнице открылось новое отделение малоинвазивной эндоскопической хирургии. Подробнее читайте в материале Sputnik>>