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Первая в своем роде: как в Абхазии прошла операция башкирских врачей по удалению рака

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© Sputnik Сария Кварацхелия

В Республиканской больнице Абхазии 9 июня ректор Башкирского государственного медицинского университета, профессор Валентин Павлов провел уникальную операцию.

"Мы выполнили лапароскопическую операцию без надреза по удалению злокачественной опухоли в мочевом пузыре. Операция прошла успешно, пациент будет жить нормальной полноценной жизнью", – сказал профессор из Башкирии Валентин Павлов.

В июне 2017 года Министерство здравоохранения Абхазии и Бешкирский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве. Главными темами документа стали внедрение современных методов лечения и подготовка специалистов.

В июне 2017 года ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов провел мастер-класс "Лапароскопические технологии в урологии, хирургии и гинекологии" для абхазских медиков. Sputnik Абхазия организовал трансляцию мастер-класса в Республиканской больнице Абхазии. После этого при больнице открылось новое отделение малоинвазивной эндоскопической хирургии.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>

Теги:
лапароскопия, врачи, врач, Башкирия, Абхазия



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