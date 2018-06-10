Башкирские врачи провели уникальную операцию в Абхазии

Ректор Башкирского государственного медицинского университета, профессор Валентин Павлов уже второй год в рамках сотрудничества по здравоохранению проводит мастер-классы по лапароскопической хирургии для абхазских врачей.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Республиканской больнице Абхазии 9 июня провели уникальную операцию. Аналогов здесь еще не было. Хирургическое вмешательство лапароскопическое, хоть и без надреза, но сложно и кропотливо. Занимает более пяти часов.

"Мы выполнили лапароскопическую операцию без надреза по удалению злокачественной опухоли в мочевом пузыре. Операция прошла успешно, пациент будет жить нормальной полноценной жизнью", – первое, что говорит профессор из Башкирии Валентин Павлов, выходя из операционной.

Он уже второй год проводит мастер-классы для абхазских врачей. После первого приезда при Республиканской больнице открылось целое отделение по малоинвазивной эндоскопической хирургии, масштабы работ которого впечатляют – более 120 операции за год.

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На этот раз Валентин Павлов расширяет спектр хирургических вмешательств абхазских врачей.

"Проводим мастер-класс по новым технологиям в хирургии, урологии и гинекологии. Это лапароскопическое вмешательство – операция высшего уровня хирургии, которая требует слаженной работы, большой бригады людей, медицинских сестер, анестезиологов, – пояснил Павлов. – Подобные операции проводятся в единичных медицинских центрах России: только в Москве, Санкт-Петербурге, в Уфе и в одной клинике в Сибири".

В лапароскопическом вмешательстве башкирский профессор использует технологии, которые позволяют без надрезов оперировать внутри самого больного, а также fast track (фаст трэк) – технологию быстрого выздоровления больного.

© Sputnik Лапароскопическая хирургия в республиканской больнице

"Мы полностью поменяли подход. Если раньше нужно было человека положить на койку и он не должен был 10 дней вставать, есть и пить. То сегодня абсолютно все по-другому", – отметил Павлов.

Технология fast-track – комплекс мероприятий, проводимых перед, во время и после операции. Все эти процедуры направлены на сокращение сроков пребывания пациентов в стационаре, снижение частоты развития послеоперационных осложнений и ускорение восстановления нормальной активности пациентов.

Технология fast track получила развитие благодаря миниинвазивной хирургии, когда операция стала возможной без надрезов.

Лечиться и отдыхать

У Абхазии, уверен башкирсий профессор, есть большой потенциал в медицинской отрасли. В первую очередь, природные ресурсы благоволят развитию здравоохранения.

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"За один год мы видим большой прогресс этого отделения Республиканской больницы, а также всей медицины в республике в целом. Мы встречались с президентом Абхазии. Обсуждали путь, который мы прошли за этот год, поставили задачи на будущее. У руководства республики, у министерства здравоохранения большие планы по развитию медицины. Мы обсуждали вопросы по строительству большого центра сердечно-сосудистой хирургии, современной рентгеново-васкулярной хирургии, а также вопросы развития реабилитации. В Российской Федерации мы только-только запустили пилотные проекты по развитию реабилитации. И в Абхазии это очень актуально, потому что после хорошей операции просто некуда выписать пациента для реабилитации организма после сердечных операций, после травматологических операций, протезирования", – рассказал Павлов.

Абхазия имеет уникальные природные условия, а также традиции абхазского долголетия. Все это можно было бы использовать в лечении и реабилитации больных. Система реабилитации, уверен Павлов, могла бы развить медицинский туризм.

"Абхазия страна с уникальным сельским хозяйством. Как раз имеет абсолютное преимущество по созданию системы реабилитации, когда мы можем использовать и традиции абхазского долголетия, и уникальные природные факторы для того, чтобы максимальное количество людей приезжало сюда для оздоровления, получения своевременной и современной помощи, куроротно-реабилитационной помощи", – отметил он.

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Однако мало построить здание реабилитации, также нужны хорошие кадры.

"Нам очень радостно и мы с большим желанием сюда приезжаем. Абхазские врачи отвечают высоким стандартам образования и подготовки. Все они работают большой, слаженной командой. Но для создания системы реабилитации больного, нужны кадры, врачи, о чем мы говорим постоянно", – сказал Валентин Павлов.

© Sputnik Лапароскопическая хирургия в республиканской больнице

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия добавил, что подготовка высококвалифицированных специалистов имеет важное значение для республики. И потому в 2017 году между министерством здравоохранения и Башкирским государственным медицинским университетом было подписано соглашение.

"Соглашение с Башкирским государственным университетом предполагает достаточно широкое сотрудничество. Одно из основных направлений – непрерывное образование врачей. Кадровая подготовка высококвалифицированных специалистов имеет принципиально важное значение. Поэтому мы этому вопросу уделяем очень большое значение. И в рамках данной встречи проводим мастер-классы по совершенствованию хирургии. За год мы провели более 120 операции. Это большой прорыв. Раньше нашим пациентам приходилось выезжать за пределы республики", – резюмировал министр.

В июне 2017 года Министерство здравоохранения Абхазии и Бешкирский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве. Главными темами документа стали внедрение современных методов лечения и подготовка специалистов.

В июне 2017 года ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов провел мастер-класс "Лапароскопические технологии в урологии, хирургии и гинекологии" для абхазских медиков. Sputnik Абхазия организовал трансляцию мастер-класса в Республиканской больнице Абхазии. После этого при больнице открылось новое отделение малоинвазивной эндоскопической хирургии.