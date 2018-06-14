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Обманутые, но довольные: туристы рассказали, как их выручила Абхазия

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Четыре семьи из России, которым интернет мошенники продали "липовые" путевки в Абхазию, бесплатно разместили в одной из частных гостиниц в Сухуме.

Жертвами аферистов стали сотни россиян, которым, вместо того, чтобы беззаботно наслаждаться морем и природой Абхазии, пришлось искать дополнительные возможности отдыха.

Одной незадачливой семьей туристов стала семья Ламоновых из города Череповец, которых бесплатно приютили в одной из частных гостиниц в Сухуме. Глава семейства Игорь Ламонов потратил на путевку около 40 тысяч рублей, но обещанных услуг так им и не предоставили.

Луч надежды появился в одной из социальных сетей, где обманутые туристы создали группу. Там Ламонов узнал, что представители Абхазии готовы возместить ущерб бесплатным размещением в отелях и гостиницах республики. Это, признался россиянин, тоже ему показалось подозрительным, и окончательно поверил в такой жест доброй воли только после заселения.

Марианна Серова и ее супруг из Подмосковья планировали отдохнуть в Пицунде, но тоже попали в Сухум, о чем они не сожалеют. Теперь все позади, и Марианна уже спокойно может рассказывать о неприятном "приключении".

"В Абхазии мы отдыхаем уже в пятый раз, но таких проблем у нас никогда не было. С намерением отругать тех, кто должен был нас встретить, мы приехали в гостиницу, где нам сказали, что стали жертвами мошенников", — вспоминает Серова.

Помогли семейной паре из Подмосковья разобраться в происходящем кошмаре в гостинице, где они должны были провести свой отпуск.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>




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