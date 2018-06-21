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Литургия и военный марш: как отметили День российского миротворца в Сухуме

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Митинг, посвященный Дню миротворческих сил Российской Федерации в Абхазии, состоялся в Сухуме в четверг 21 июня.

В День миротворческих сил России, который ежегодно отмечается 21 июня, президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр страны Геннадий Гагулия, депутаты Народного Собрания, военные Абхазской и Российской армии собрались в Сухуме у памятника российским миротворцам.

Участники церемонии возложили цветы и почтили память солдат, выполнявших миротворческую миссию в Абхазии с 1994 по 2008 год минутой молчания. Батюшка Андрей в память о них провел короткую литургию.

Подробнее читайте в материале Бадри Есиава>>

Советник президента Абхазии Владимир Зантария назвал День миротворческих сил России датой, наполненной глубоким символическим смыслом и событием, ставшим частью новейшей истории республики.

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин подчеркнул существование вечной и незримой связи между подвигами солдат в годы Великой Отечественной войны и героизмом, проявленным миротворцами на абхазской земле.

По завершении церемонии присутствующие на ней также возложили венки к памятнику Неизвестному солдату на сухумской набережной.

Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил Российской Федерации.




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