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Посмотрим: реакция жителей Абхазии на инициативу Кабмина ограничить продажу алкоголя

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© Sputnik / Илона Хварцкия Сария Кварацхелия

На совещании Кабмина премьер-министр Геннадий Гагулия предложил запретить продажу алкогольной продукции с 23:00 до 08:00.

В целом сухумчане поддержали предложение премьера ограничить продажу алкоголя после 23:00.

"Предложение о запрете продажи алкоголя после 11 часов вечера положительное. В этом есть здравое зерно. Вот в этих бесконечных ДТП обычно погибает молодое поколение, то есть будущее Абхазии. Я думаю, это предложение чудное, и оно принесет свои результаты очень быстро", – считает житель Сухума Евгений.

Подробнее читайте в материале Сарии Кврацхелия>>

Однако некоторые считают, что ограничение все равно не будет работать в Абхазии из-за ментальных особенностей жителей республики.

"Я, конечно, за то, чтобы ограничить употребление алкоголя. Но каждый второй абхазский мужчина является виноделом, поэтому от того, что не будет в магазине фирменной продукции, мало что изменится", – сказал респондент Эрик.

Среди опрошенных нашелся и ярый противник запрета алкогольной продукции после 23:00.

"Мы живем в каком обществе? – задался вопросом сухумчанин Мачич. – В чем свобода действия, если там курить нельзя, тут пить нельзя, там гулять нельзя? Нужно разрешать продавать в любой момент, когда ты захочешь".

Теги:
продажа, алкоголь, общество, Геннадий Гагулия, Абхазия



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