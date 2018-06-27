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В Волгограде во время ЧМ запретили продажу алкоголя в стеклянной таре

Полусухой закон: в Кабмине предложили ограничить продажу спиртного ночью

© Sputnik . Александр Кряжев
В Абхазии
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На очередном совещании Кабинета Министров, премьер предложил запретить продажу алкогольной продукции с 23:00 до 08:00.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Одним из новых предложений премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия стало ограничение продажи алкоголя "в неурочное время". Об этом говорится на сайте Кабинета Министров республики.

"Премьер-министр предложил также ограничить продажу алкоголя в неурочное время. Было поручено разработать проект постановления, который запрещает продажу алкоголя с 23 вечера до 8 часов утра", – сообщает пресс-служба Кабмина. 

Информационное агентство Sputnik Абхазия узнало мнение жителей столицы. Большинство сошлось на том, запрет продажи спиртного в ночное время – хорошая идея. Многие считают, что это поспособствует уменьшению ДТП в нетрезвом виде.

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"Предложение о запрете продажи алкоголя после 11 часов вечера, положительное. В этом есть здравое зерно. Ведь алкоголь – это вредная привычка. Наша Абхазия достаточно маленькая в количественном плане. И вот в этих бесконечных ДТП обычно погибает молодое поколение, то есть будущее Абхазии. Я думаю, это предложение чудное и оно принесет свои результаты очень быстро", – считает житель Сухума Евгений.

С ним согласна и другая жительница Сухума Тамара Сергеевна. Она считает, что молодые люди выпивают по вечерам и загрязняют окружающую среду бутылками. 

"Я поддерживаю это начинание. Слава богу! – восклицает она. – Может, будет меньше бутылок на пляже. Я смотрю у нас вокруг все завалено бутылками, грязью. И в основном пьют, наверное, когда молодежь просыпается и вечером выходит на улицу. Я за то, чтобы ограничили алкоголь. Карты в руки нашему правительству".

Сухумчанин Эрик также поддержал инициативу, однако усомнился, что она будет эффективной в Абхазии. Аргументирует свое мнение он ментальными особенностями жителей республики. 

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"Я, конечно за то, чтобы ограничить употребление алкоголя. Но, как мы знаем есть непростые ментальные особенности. Каждый второй абхазский мужчина является виноделом, поэтому от того, что не будет в магазине фирменной продукции мало, что изменится. Я думаю, что мы пока не готовы как-то ограничить употребление алкоголя таким путем", – думает респондент Эрик.

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Среди опрошенных нашелся и ярый противник запрета алкогольной продукции после 23:00. Сухумчанин Мачич считает, что ограничение ущемляет права жителей Абхазии.

"Это плохо, это тупо. Мы живем в каком обществе? – задался вопросом Мачич. – В чем свобода действия, если там курить нельзя, тут пить нельзя, там гулять нельзя? Нужно разрешать продавать в любой момент, когда ты захочешь. Это мое мнение. Они там (Кабинет Министров – прим.) могут принять такой закон. Я все равно буду покупать алкоголь, когда захочу". 

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Практика ограничения на алкогольную продукцию давно существует во многих странах мира. Одной из первых стран, в которой были приняты ограничения на продажу спиртного, стала Швеция. В 1865 году в этой стране была введена Готтенбургская система, согласно которой, право продавать спиртное предоставлялось акционерным обществам, имеющим специальное разрешение от общины. В 1912 году был введен запрет на распространение спиртных изделий в Исландии. Под давлением Испании, потребовавшей импорта своих вин под угрозой прекращения закупок исландской рыбы, запрет был отменён в 1923 году. В России также продажу алкогольной продукции запрещают после 23.00.




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