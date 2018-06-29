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Вино, слезы и аджика: горячий прием в Сухуме обманутых туристов из России

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

В лучших традициях абхазского гостеприимства подполковник Минобороны республики Тимур Кишмария и его семья приняли туристов из России, которые стали жертвами интернет-мошенников.

Тимур Кишмария и его супруга Наталья приютили две обманутые интернет-мошенниками семьи из Нижнего Новгорода. Люди признались, что не ожидали такого теплого приема. Весь второй этаж дома семьи Кишмария на время отдыха отдали новым гостям, которые не смогли сдержать слез, впечатленные такой заботой. 

На этом сюрпризы не закончились. Для россиян накрыли стол с национальными угощениями – сыр, свежие овощи с огорода, черное сладкое вино и аджика.

Хозяин дома Тимур произнес тост за благословение Всевышним и пожелал всем присутствующим удачи. Он ненавязчиво настоял на том, чтобы нижегородки Светлана Яшина и Светлана Пономарева произнесли несколько основных фраз на абхазском языке. Не с первого раза, но одну фразу они произнесли почти идеально. Гости приехали с большим количеством подарков для семьи Кишмария. Поближе познакомившись, россияне наконец  добрались до моря и с головой погрузились в долгожданный летний отдых, который едва не сорвали аферисты. 

"Сам встречу!": абхазский подполковник приютил обманутых туристов из России>>

Теги:
липовые путевки, отдых в Абхазии, туристы, Сухум, Абхазия



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