"Сам встречу!": абхазский подполковник приютил обманутых туристов из России

Еще две семьи из России, обманутые интернет-мошенниками, бесплатно приняли в Абхазии. Широту абхазской души на этот раз проявил подполковник Абхазской армии Тимур Кишмария, который встретил гостей крепким вином из Ачандары и жгучей аджикой.

Что удивило туристов из Нижнего Новгорода на новом месте, почему они не смогли сдержать слез, а также о том, как хозяин учил своих гостей произносить тосты на абхазском языке, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Добро пожаловать!

Начальник инженерной службы Минобороны Абхазии, подполковник Тимур Кишмария приехал вместе с дочерью Раданой на Сухумский вокзал пораньше, чтобы вдруг не разминуться с гостями из Нижнего Новгорода. Изначально Тимур хотел лично встретить людей, ставших жертвами аферистов, на границе, но те решили не злоупотреблять гостеприимством и заверили, что до столицы могут добраться самостоятельно.

© Sputnik Тимур вместе с дочерью Раданой на Сухумском вокзале

Подкатил автобус. Из него вышли две женщины с детьми. Наверное, только жителям Абхазии дано некое особое чувство, которое позволяет узнать из толпы прибывших именно своих гостей, с которыми до этого не было личного знакомства. Так и Тимур их вычислил с первого взгляда.

"Добро пожаловать! Как доехали?" — эмоционально приветствовал Тимур двух Светлан – Яшину и Пономареву — и их детей. Предложил помочь с багажом.

Гости были счастливы, растроганы и немного растеряны. Они принялись осыпать своего нового знакомого словами признательности.

"Спасибо вам и вашей стране за то, что вы оказали нам такую помощь. Живем мы не очень богато. Целый год собирали деньги на отпуск, и вот так нас обманули. Мы даже не надеялись, что появятся добрые люди, которые готовы бесплатно помочь. Даже в России не часто такое встретишь", — говорила одна из Светлан на пути к автомобилю.

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Жить отдыхающим, которые, потеряв деньги, распрощались и с мечтой о море, предстоит в частном доме в районе сухумского Маяка, откуда до моря не больше 250 метров. Семья Тимура потеснилась и отвела новым гостям весь второй этаж с отдельной кухней и ванной комнатой. Есть и кондиционеры, и кабельное телевидение, и даже WiFi. После короткой "экскурсии" по дому туристы, которые до последнего не верили в реальность происходящего, не выдержали и прослезились. О таких условиях не мечтали, признались они.

Пора и за стол

Пока разволновавшиеся курортники разбирали чемоданы, хозяева накрыли стол в тени двора. Домашний сыр, свежие овощи с личного огорода, аджика и, конечно же, черное вино, изготовленное родственниками Тимура в селе Ачандара, которое издревле славится своими крепкими напитками. Все, что нужно, чтобы успокоить нервы и немного расслабиться.

Застенчивым гостям, кроме детей, разумеется, наполнили "черным нектаром" бокалы до краев. Тимур произнес тост на абхазском, пожелал всем присутствующим божьего благословения и попросил россиян повторить ключевые слова. Не с первой попытки, но им удалось это сделать.

"А это что?" — спросила Светлана Пономарева, показывая на аджику.

После краткого объяснения свойств жгучей национальной приправы и недолгих уговоров попробовать, россиянка пошла на риск. Она осторожно коснулась аджики кусочком огурца и так же аккуратно надкусила его.

© Sputnik Пострадавшие туристы из Нижнего Новгорода

"Ой, мамочки! Какая же она острая!" — еле выдавила из себя неподготовленная к такой "вкусовой атаке" гостья.

"А мы аджику ложками едим", — прихвастнул Тимур.

Туристы в долгу не остались и преподнесли свои гостинцы — сладости, русскую водку, лечебный бальзам, деревянную утварь с хохломской росписью, подчеркнув, что Нижний Новгород признан городом народного творчества. Тимур тут же предложил наливать вино для последующих тостов в эту новую расписную посуду.

Одиннадцатилетние Роман и Александра расстались с игрушкой, как они ее называют, "антистресс". Этой безделушкой, признались их мамы, они успокаивали себя до приезда в Абхазию. Теперь она им не очень нужна, видимо.

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На целую неделю в доме Кишмария станет двумя детьми больше и, вероятно, веселее. У Тимура и Натальи три дочери с непривычными на русский слух именами – Леона, Радана и Таира. Такой необычный выбор отец объяснил тем, что каждый раз, когда его супруга ожидала ребенка, надеялись, что родится мальчик. Ожидания не оправдались, но в своих красавицах они души не чают.

Абхазия — мечты сбываются

За неторопливой застольной беседой нижегородки делились своими первыми впечатлениями об Абхазии и выразили искреннее восхищение природой, которой они успели полюбоваться из окна автобуса по дороге в Сухум. Даже жара, установившаяся в последнее время в Абхазии, пришлась им по нраву, так как теплая погода дома балует не часто.

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Супруга Тимура Наталья Кишмария-Черникова, когда-то и сама соблазнилась красотой республики, и так вышло, что навсегда осталась здесь жить.

"А вы как думали? Я сначала влюбилась в природу Абхазии, уже потом в будущего мужа", — смеясь, раскрыла небольшой семейный секрет уроженка Уфы.

Нижегородцы никогда раньше не выезжали за пределы России и отдыхали в основном на курортах Краснодарского края. По дороге в Абхазию они пересекли первую в их жизни государственную границу, причем безо всяких проблем и долгих очередей.

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Отпуск у россиян в Абхазии продлится всего одну неделю, но за это время они планируют посетить основные достопримечательности и исполнить одну давнюю мечту.

"У меня когда-то в доме были фотообои с изображением озера Рица, и увидеть ее по-настоящему было моей мечтой. Тогда я даже не знала, где оно находится, и вот, теперь я наконец ее увижу", — поделилась Светлана.

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История того, как обманули доверчивых Светлану Яшину и Светлану Пономареву, практически ничем не отличается от других случаев мошенничества, с которыми столкнулись россияне, искавшие тур в Абхазию.

Бронь по интернету, скидка в 20%, полная предоплата и последующее исчезновение аферистов. Затем слезы, переживания и разбитые мечты об отпуске. Через все это они прошли, кроме последнего. Обрести надежду на полноценный отдых на море помогли "Гильдия отельеров Абхазии" и "Абхазский союз туризма".

"Когда сказали, что нам готовы помочь, честно, я плакала от радости. К этому моменту мы уже смирились с тем, что не видать нам в этом году моря. Учитывая то, что я работаю в бюджетной организации, зарабатываю немного, и на путевки я отдала всю зарплату. Детей было жалко, ведь они так хотели на море", — словно кошмарный сон вспоминает пережитое Пономарева.

Ее подруга, которая тоже стала жертвой мошенников, по иронии судьбы сама работает в одной из Нижегородских гостиниц. Стало интересно, как человек, знающий эту сферу деятельности, мог попасть в "капкан".

Светлана Яшина объяснила, что у нее возникли подозрения, только когда лжесотрудники пансионата отказались подтверждать бронь по телефону, ссылаясь на то, что делают они это только на месте. Пока пытались разобраться в этой "загадочной" ситуации, в СМИ появилась разоблачающая информация об этой "липовой" гостинице.

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Об этих случаях Тимур Кишмария услышал в эфире радио Sputnik Абхазия. После того как он получил разрешение от руководства Минобороны республики – человек военный и общение с прессой надо согласовывать — позвонил в редакцию информагентства с просьбой предоставить ему контакты Оксаны Черниковой – активистки из Москвы, которая сама стала жертвой мошенников и вызвалась помочь другим пострадавшим россиянам в бесплатном их размещении в Абхазии.

"Все мы люди, и каждый из нас может попасть в подобную неприятную ситуацию. Многие копят деньги годами, чтобы провести несколько дней отпуска на пляже, а кто-то берет и отнимает у них эти деньги. Если есть возможность, почему бы и не помочь этим людям. Пусть отдыхают", — объяснил свой поступок Кишмария и добавил, что многие из его знакомых тоже готовы бесплатно приютить обманутых туристов.

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Такие вопиющие инциденты наносят вред престижу республики, и от этого будут только отрицательные последствия, уверен Тимур. По его мнению, если каждый сделает все от него зависящее в таких элементарных вещах, как проявление гостеприимства и уважения к гостям, польза от этого будет всем.

Дом семьи Кишмария никогда не пустует. Супруга Тимура Наталья родом из Башкирии, и к ним часто приезжают на отдых ее родственники, друзья, знакомые. Принятое решение о том, чтобы впустить в свой дом обманутых людей, она называет "жестом доброй воли от чистого сердца".

© Sputnik Пострадавшие туристы из Нижнего Новгорода

Гостям не терпелось пойти на море. Старшая дочь Тимура и Натальи — Леона, вызвалась показать дорогу. Ярко бирюзовая вода и песчаный вперемешку с мелкой галькой пляж вызвал бурю эмоций у счастливых курортников.

Они буквально с головой ринулись в приветливое и теплое, как сама Абхазия, море. Море, с которым уже было распрощались и которое так неожиданно обрели вновь. Ласковые объятия нежных волн, словно смыли неприятное прошлое. Уставшие и рассеянные гости теперь беззаботно улыбались, и раздавался беспечный смех.