21:33 04 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.23
  • EUR73.71
Поиск
Видео

Джаз для всех: как Сухум накрыла свободная музыка

Получить короткую ссылку
30 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik Константин Грецов, Сария Кварацхелия

Третий международный фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" открылся в столице Абхазии концертом Роналда Бейкера и трио Алексея Черемизова.

Концерт американского трубача Роналда Бейкера и трио Алексея Черемизова начался с легкой композиции "Have You Met Miss Jones? ". Вечер свободной музыки, как ранее и обещали артисты, состоял из джазовых стандартов прошлого века.

Роналд Бейкер порадовал абхазскую публику не только игрой на трубе, но и собственным исполнением.

Как прошел концерт, читайте в материале Сарии Кварацхелия>>

С 3 по 18 июля при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в Абхазской государственной Филармонии имени Раждена Гумба проходит III Международный джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА  JAZZ FEST". В фестивале примут участие трубач и певец Рональд Бейкер (США) вместе с трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова. Специальный гость фестиваля Мариам Мерабова. Завершится фестиваль выступлением абхазской блюзовой группы "Red Rocks".

Теги:
джаз, концерты, Абхазская государственная филармония, Абхазия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Детский лагерь
    Горы зовут!

    В Южной Осетии участники республиканского турнира по интеллектуальной игре "Брейн-ринг" отправились на отдых в горный этно-лагерь.

  • Женщина во время жаркой погоды, Греция
    Жаркое время

    В Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи обратились 62 человека в связи с солнечным ударом.

  • Первый день летнего призыва 2018
    Легкий призыв

    Минимальный вес призывника в Армении снижен до 43 килограммов – об особенностях нового призыва читайте в материале Sputnik Армения.

  • Детский лагерь
    Горы зовут!

    В Южной Осетии участники республиканского турнира по интеллектуальной игре "Брейн-ринг" отправились на отдых в горный этно-лагерь.

  • Женщина во время жаркой погоды, Греция
    Жаркое время

    В Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи обратились 62 человека в связи с солнечным ударом.

  • Первый день летнего призыва 2018
    Легкий призыв

    Минимальный вес призывника в Армении снижен до 43 килограммов – об особенностях нового призыва читайте в материале Sputnik Армения.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Американская актриса Ева Лонгория
Самые желанные женщины планеты по версии MAXIM
Джаз для всех: как Сухум накрыла свободная музыка
Джаз для всех: как Сухум накрыла свободная музыка
Сколько стоят команды ЧМ-2018
Спорт и деньги: сколько стоят команды ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia