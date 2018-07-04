Джаз для всех: как Сухум накрыла свободная музыка

Третий международный фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" открылся в столице Абхазии концертом Роналда Бейкера и трио Алексея Черемизова.

Концерт американского трубача Роналда Бейкера и трио Алексея Черемизова начался с легкой композиции "Have You Met Miss Jones? ". Вечер свободной музыки, как ранее и обещали артисты, состоял из джазовых стандартов прошлого века.

Роналд Бейкер порадовал абхазскую публику не только игрой на трубе, но и собственным исполнением.

Как прошел концерт, читайте в материале Сарии Кварацхелия>>

С 3 по 18 июля при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в Абхазской государственной Филармонии имени Раждена Гумба проходит III Международный джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST". В фестивале примут участие трубач и певец Рональд Бейкер (США) вместе с трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова. Специальный гость фестиваля Мариам Мерабова. Завершится фестиваль выступлением абхазской блюзовой группы "Red Rocks".