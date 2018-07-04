YeSukhum: в столице Абхазии царит джаз

О том, как прошел первый джазовый концерт "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST", читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Очередной джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" открылся в Абхазской госфилармонии концертом "заморского" джазмена Рональда Бейкера и трио Алексея Черемизова.

— Подпевайте, подтанцовываете и хлопайте в любых местах, сегодня это позволено, – объявила худрук Абхазской Госфилармонии имени Раждена Гумба Эсма Джениа и уступила сцену музыкантам, которые не заставили себя ждать и сразу заняли места за инструментами.

Все началось с легкой композиции Richard Rodgers "Have You Met Miss Jones?". Как ранее и обещал пианист Алексей Черемизов, программа вечера состояла из джазовых стандартов прошлого века.

© Sputnik Джазовый фестиваль в Сухуме

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Yes

Для Сухумской публики трубач Рональд Бейкер заготовил не только джазовую музыку, но и блюз.

— Вы любите блюз? – спросил он на английском.

Зрители восторженно ответили: "Yes". Так начиналась блюзовая часть концерта. Кто-то подтанцовывал под хорошо знакомые мотивы, а кто-то в такт музыке аплодировал. Такая реакция порадовала Рональда Бейкера, и он начал импровизировать. Джазмен показывал зрителям движения руками, которые те с удовольствием повторяли.

© Sputnik Джазовый фестиваль в Сухуме

Обычно считается, что джаз исключительно для бара, где приглушенный свет ламп гармонирует с кружевным течением музыки. Но камерная атмосфера Абхазской госфилармонии не помешала танцевать и подпевать под веселые мотивы.

Случайность

Джазовый вечер стал вечером сюрпризов. Неожиданно для всех мужское исполнение дополнилось женским, что публика приняла горячими аплодисментами. Американский артист пригласил на сцену молодую абхазскую исполнительницу Ану Агрба. Ее выступление на концерте, как позже призналась сама певица, стало совершенной случайностью. Ана Агрба недавно прилетела в Абхазию и попала на приезд Роналда Бейкера и трио Черемизова. С музыкантами судьба ее свела та же случайность.

© Sputnik Джазовый фестиваль в Сухуме

"Я общалась с Эсмой Викторовной Джениа, она познакомила меня с артистами. В ходе разговора у них возникла идея выступить вместе. Я не специализируюсь конкретно на джазе, но мне было интересно. Почему нет, когда такие музыканты предлагают выступить с ними на одной сцене? Это и для меня хороший опыт. Много нового узнала от них. Очень довольна и концертом, и тем, как публика принимала", – призналась Агрба после концерта.

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Сам концерт молодая абхазская исполнительница оценила высоко. Публика, по ее словам, очень тепло приняла артистов.

"Несмотря на то, что здесь не все повсеместно слушают джаз, тем не менее публика понимает и уже постепенно начинает разбираться, где надо хлопать, где нет. С каждым концертом понимание музыки становится все больше, и это радует. Ну и когда приезжают такие артисты, как Бейкер – всегда приятно, это, конечно, повышает общий уровень образованности в плане музыки. Конечно, приятно с такими музыкантами выступать на одной сцене. Это для меня такая честь", – добавила Агрба.

© Sputnik Джазовый фестиваль в Сухуме

Послушать свободную музыку пришли и оперные исполнители. Среди них Нана Черкезия, которая весь концерт подтанцовывала и даже подпевала.

"Концерт прошел замечательно, замечательные гости. Они подарили нам настоящий вечер легкого джаза. Вообще я очень люблю джаз. Очень соскучилась по этой музыке. Я подтанцовывала, подпевала, подкрикивала. Так что я получила огромное удовольствие", – сказала Черкезия.

© Sputnik Джазовый фестиваль в Сухуме

Организатор фестиваля Эсма Джениа отметила, что с каждым годом "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" обретает все большую популярность.

"Теперь уже, спустя три года, мы понимаем, что не ошиблись, что мы на правильном пути. Мы видим, что фестиваль развивается от первого к третьему. Мы благодарны каждому, кто принимает участие", – обратилась она к зрителям.

© Sputnik Джазовый фестиваль в Сухуме

С 3 по 18 июля при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в Абхазской государственной Филармонии имени Раждена Гумба проходит III Международный джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST". В фестивале примут участие трубач и певец Рональд Бейкер (США) вместе с трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова. Специальный гость фестиваля Мариам Мерабова. Завершится фестиваль выступлением абхазской блюзовой группы "Red Rocks".