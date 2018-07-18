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Жизненная комедия: как прошел показ "Клинического случая" в Русдраме

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба

В Русском драматическом театре 17 июля состоялся премьерный показ комедии "Клинический случай" по пьесе Рэя Куни "Чисто семейное дело".

В "Клиническом случае" актеры пытаются выйти из нелепой, но очень жизненной ситуации.

Действие происходит в ординаторской обычной лондонской больницы. Накануне Рождества два лучших друга доктор Мортимер и доктор Бонни готовятся к важным событиям. Первый — к выступлению на конференции, второй — к роли в рождественском спектакле.

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Именно в этот момент на пороге больницы появляется сестра Джейн, с которой друзья были знакомы в молодости. Выясняется, что она родила сына Мортимеру.

Все следующие события крутятся вокруг того, что отец не хочет признавать сына и использует для этого все и всех. Сотрудники больницы вовлечены в калейдоскоп лжи. Зрители не могут сдержать смех, наблюдая за нелепыми попытками героев выйти из ситуации.

История рассказывает о дружбе, любви, искусстве изворотливости и даже самопожертвовании.

Теги:
премьера, комедия, спектакли, РУСДРАМ, Абхазия



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