Жизненная комедия: как прошел показ "Клинического случая" в Русдраме

В "Клиническом случае" актеры пытаются выйти из нелепой, но очень жизненной ситуации.

Действие происходит в ординаторской обычной лондонской больницы. Накануне Рождества два лучших друга доктор Мортимер и доктор Бонни готовятся к важным событиям. Первый — к выступлению на конференции, второй — к роли в рождественском спектакле.

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Именно в этот момент на пороге больницы появляется сестра Джейн, с которой друзья были знакомы в молодости. Выясняется, что она родила сына Мортимеру.

Все следующие события крутятся вокруг того, что отец не хочет признавать сына и использует для этого все и всех. Сотрудники больницы вовлечены в калейдоскоп лжи. Зрители не могут сдержать смех, наблюдая за нелепыми попытками героев выйти из ситуации.

История рассказывает о дружбе, любви, искусстве изворотливости и даже самопожертвовании.