Калейдоскоп изворотливости: в РУСДРАМе представили новую комедию

О том, как абхазский зритель воспринял английский юмор, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

"Икеевские" шторы, старенькая мебель, фиолетовые стены. С первого взгляда декорации напоминают советскую однушку, пока зритель не замечает белый больничный уголок.

"Дорогие зрители, просим вас отключить свои мобильные телефоны и не использовать вспышку. Вы напугаете наших пациентов", — просит закулисный голос.

Дело разворачивается в ординаторской, где доктор Дэвид Мортимер (Рубен Депилян) готовит речь к открытию конференции неврологов, а его лучший друг доктор Хьюберт Бонни (Кирилл Шишкин) репетирует шутки к рождественскому спектаклю.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьерный показ спектакля "Клинический случай"

"Я призываю вас, дорогие коллеги, вспомнить священную клятву Гиппократа", — обращается в зал доктор Мортимер.

В это время среди зрителей уже слышны перешептывания. Главная тема – образы актеров и атмосфера зимы в зале, которую передает не только елка и гирлянды на сцене, но и не по-летнему разыгравшийся кондиционер. Все сделано для того, чтобы зритель полностью проникся атмосферой событий.

Но еще перед началом действия генеральный директор театра Ираклий Хинтба заверил зал в том, что будет смешно и жарко.

Жизнь на сцене

Дальше все происходит очень стремительно. В ординаторскую вбегает миловидная женщина средних лет. В ней доктор Мортимер не сразу, но узнает спутницу своих юных лет, медсестру Джейн. Неожиданно она рассказывает Дэвиду о восемнадцатилетнем "плоде" их давней клинической интрижки.

"Сама виновата. Дура оказалась. Медсестра, которая залетела", — кается Джейн и просит блудного отца признать сына, который в день совершеннолетия узнал правду о своем происхождении и в порыве эмоции напился, сел за руль, за что и был арестован. Теперь Лесли (так назвали сына) хоть и не знает, какой именно доктор его отец, но требует, чтобы биологический родитель сопроводил его в полицейский участок.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьерный показ спектакля "Клинический случай"

Во время бурной сцены выяснения отношений в ординаторскую входит жена доктора Мортимера и застает интересную сцену. Зал сочувственно наблюдает за попытками новоиспеченного отца оправдаться перед законной супругой. Впрочем, у него это получается, пусть и комично. Дэвид убеждает жену, что женщина перед ней – миссис Лесли, а ее муж лечится у них в больнице от "гипертонии и геморроя".

"Мама, я папу нашел!"

За одной ложью следует, как известно, десяток других. Диалог за диалогом в калейдоскопе изворотливости принимают участие все новые герои: сержант милиции, кастелянша, старичок из соседнего отделения. Для каждого готовится своя версия "правды".

И только преданный друг доктор Хьюберт Бонни знает о результате дружеских кутежей и принимает весь "удар" отцовской ответственности на себя.

Первый акт так и заканчивается фразой "Мама, я папу нашел!" и замедленной сценой встречи подставного отца и сына.

Однако зритель, похоже, не проникся. Процентное соотношение шуток на сцене и смеха в зале явно было не в пользу актеров.

По словам актера, исполнявшего роль мистера Бонни, Кирилла Шишкина, такая реакция заставила героев нервничать.

"В первой сцене зритель как-то вяловато реагировал. Мы немного испугались, но во второй части раскачались. На то и существуют предпоказы, чтобы понять, где мы допускаем ошибки и что-то доработать", — поделился он.

И действительно, после антракта зрители стали более смешливы. То ли они согрелись на улице, то ли новые теории лжи на сцене заставили каждого вспомнить о собственных "фейлах".

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьерный показ спектакля "Клинический случай"

Актеры еле сдерживают смех

Во втором акте герои все еще пытаются разобраться в родственных связях друг друга и спасти Лесли от тюрьмы. В ход идут все средства: новые комические костюмы героев, сцены соблазнения "во благо", и даже авторитет религиозного лица.

Страсти на сцене настолько зашкаливают, что, кажется, уже сами актеры еле сдерживают смех, переходящий в слезы. Градус ситуации повышается, и крышка от бутылки с виски летит в зрительный зал.

И даже самый искушенный зритель гендиректор театра Ираклий Хинтба не пытается сдержать свои эмоции. Впрочем, он признается, что рассмешить его не так сложно, но выводы об успехе спектакля делать еще рано.

"Мы сможем сделать выводы завтра, на премьере. Сейчас все же публика знакома актерам. Но сегодняшний показ важен тем, что режиссер сможет внести коррективы на основе реакции зрителей, чтобы спектакль приобрел завершенную форму", — рассказал он.

Итак, действие подходит к завершению. Мортимер и Бонни в очередной раз обмениваются ответственностью за повзрослевшего отпрыска, в итоге Бонни убеждает всех в своем отцовстве, и герои пускаются в нелепый, но очень милый ирландский пляс. Нелепый, но жизненный. Жизненный, как и сам спектакль.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьерный показ спектакля "Клинический случай"

Зрители еще долго не отпускали героев, а на выходе делились эмоциями.

"Живот болит, столько смеялась", — призналась собеседнице девушка из зала.

Премьера спектакля "Клинический случай" состоится 17 июля в 19:00 в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера.