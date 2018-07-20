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Церемония передачи российской сельхозтехники Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

В рамках договоренности президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента России Владимира Путина в республику доставили 190 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму в 200 миллионов рублей.

Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.

Лично принять и осмотреть подарки приехал президент Абхазии Рауль Хаджимба и руководство республики. На специально отведенной для этой церемонии площадке в ряд выставили 57 тракторов — "Беларус", "Кировец" и гусеничные "Агромаш".

"Это очень популярные модели тракторов среди российских аграриев. Расширен перечень работ, которые они выполняют, и перечень навесного оборудования. Они собраны в Череповце", — представил тракторы "Беларус" главе государства первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Подарки на колесах: Абхазия приняла российскую сельхозтехнику>>

Глава сельскохозяйственного ведомства Абхазии Даур Тарба вслед за президентом поднялся в кабину мощного "Кировца" и не смог скрыть восторга.

"Очень комфортно, ребята. Кондиционер, гидравлическое управление, автоматическая коробка передач, удобные сиденья, магнитола. Шикарная техника", — поделился впечатлениями Тарба.

После осмотра сельхозтехники прошла официальная часть церемонии. Глава государства поблагодарил российских партнеров и всех, кто приложил усилия к осуществлению этого события.

"Сегодняшнее событие еще раз подтверждает, что мы выбрали правильный путь, путь сотрудничества с Российской Федерацией. Это результат взаимодействия по базовому соглашению и договорам в его развитии. Мы благодарны Российской Федерации и ее руководству за то, что нас услышали и сделали возможным, чтобы такая техника была у нашего крестьянина", — сказал президент.

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов отметил, что в Абхазию прибыло лучшее достижение российских производителей сельскохозяйственной техники.

"Любой успех в сельском хозяйстве в первую очередь связан с модернизацией. Мы рады тому, что усилием руководства Абхазии и решением руководства России сегодня Абхазия получает хороший импульс. За всем этим стоят современные технологии обработки почвы, которые применяются в овощеводстве и садоводстве", — отметил Хатуов.

Перед тем как разъехаться по районам Абхазии, счастливые трактористы и их новая техника заехали в Гудаутскую машинно-тракторную станцию, где хранилось все навесное, прицепное оборудование и опрыскиватели.




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