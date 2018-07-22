Инструкция по абхазской классике: как и для чего собрали произведения всех композиторов

Заслуженный деятель искусств СССР Карлен Яврян впервые собрал в один альбом композиции всех абхазских классических исполнителей для обучения учащихся абхазских музыкальных школ.

"Я не ограничился тем, что собрал сборник, я практически проиграл эти композиции во всех музыкальных школах Абхазии. Это делается для обучения. В школах старые инструкции, нужно обогащать материал, чтобы дети унесли с собой родную музыку", — рассказал автор Карлен Яврян.

В подготовленном диске собраны фортепианные пьесы Алексея Чичба, Константина Ченгелия, Леонида Чепелянского, Петра Петрова и других абхазских музыкантов.

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Автор сыграл композиции собственного произведения и показал выпущенные им ранее сборники, которые на сегодняшний день дополнены новыми авторами и выпущены в аудио варианте для прослушивания в школах.