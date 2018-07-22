Теоретик абхазской классики: музыкальная история Карлена Явряна

О любви к музыке, необходимости "классического" воспитания и первом аудио альбоме абхазских классиков читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

В стареньком, почти антикварном зале Сухумского музыкального училища Заслуженный деятель культуры, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Карлен Яврян не замечает прихода съемочной группы, а мы не смеем отвлечь его от важного дела. Музыкант настраивает пианино, но инструмент не поддается.

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Несколько попыток спустя музыкальный слух педагога все же расслышал "чужие" звуки. Знакомство произошло быстро и легко, вопреки стереотипам о закрытых творческих людях. Мы переходим в другой зал, где готовы услышать музыкальную историю Карлена Явряна.

По словам Явряна, пианистом он стал по настоянию матери. Это было ее мечтой. Десятилетнего мальчика вместе с сестрой отправили в Сухумское музыкальное училище. В нем же Явряны позже проработали больше 40 лет и воспитали будущих классиков абхазской эстрады.

"Здесь была очень активная работа. Я работал педагогом по фортепиано, позже был замдиректором по воспитательной работе. У меня здесь были счастливые годы", — вспоминает пианист.

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В начале преподавательской карьеры музыканта заинтересовал абхазский фольклор, но "базы" для его изучения Карлен не нашел. Тогда он и решил создать ее сам.

"Когда я приехал после учебы в Тбилисской консерватории, я впервые услышал абхазские песни, гармонические обороты. Меня они привлекли. Я стал обращаться к композиторам, есть ли у них этот материал, чтобы работать с учениками. Чтобы дети могли исполнять музыку, основанную на абхазских народных песнях и танцах", — рассказывает Яврян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сборник пьес для фортепиано

Собрав рукописи композиторов, пианист в 1980 году выпустил первый сборник абхазской классики "Фортепианная музыка композиторов Абхазии для учащихся детских музыкальных школ", за ним последовали еще два.

"Я не ограничился тем, что собрал сборник, я практически проиграл все эти композиции во всех музыкальных школах Абхазии от Звандрипша до Кохоры. Этим я привлекал внимание музыкальной общественности, преподавателей, учащихся", — говорит пианист.

Помимо музыкально-просветительской деятельности, музыкант воспитал плеяду абхазских классиков. Самой известной ученицей Явряна стала Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава.

Автора даже называют первооткрывателем таланта оперной дивы. Именно он заметил вокальный талант юной Хиблы, когда давал ей уроки фортепиано.

© Sputnik / Томас Тхайцук Заслуженный деятель культуры, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Карлен Яврян

"Однажды она спросила меня: "Можно я вам спою?" Спела. Я сразу понял — у девочки же голос! Я отвел ее к педагогу по вокалу. Через два месяца он мне сказал: "Это талант!" — вспоминает музыкант.

Сегодня Карлен Яврян живет в Казани, где продолжает обучать юных музыкантов искусству фортепиано.

"Меня спрашивают, вы до сих пор работаете? А я говорю, голова и ноги работают, а что, сидеть дома и телевизор смотреть?" — рассказывает он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Заслуженный деятель культуры, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Карлен Яврян

Однако пианист не забывает и об Абхазии. Каждое лето он с семьей приезжает на родину и дополняет свои сборники новыми произведениями.

Три года назад пианист собрал аудиосборник с композициями абхазских исполнителей. В него вошли фортепианные пьесы Алексея Чичба, Константина Ченгелия, Леонида Чепелянского, Петра Петрова и других абхазских музыкантов.

"Дети с малых лет должны познакомиться с народной музыкой, песнями. Потом вся их жизнь пройдет под шумок иностранной эстрадной музыки, поэтому это очень важно. Сборники, безусловно, способствуют популяризации музыки", — считает Яврян.

В планах у пианиста продолжить музыкальные "исследования" и собрать новый печатный сборник абхазских классиков для того, чтобы привить детям любовь к родной музыке.