Как в Сухуме отпраздновали День флага Абхазии

День Государственного флага Абхазии ежегодно широко отмечается в республике, традиционно в Абхазию съезжается многочисленная диаспора из разных стран, местные жители также устремляются в Сухум, где проходят основные торжества.

На коне и с флагом: в Сухуме отметили день национальной символики Абхазии>>

Гуляя по Сухуму вчера, невозможно было не увидеть абхазскую национальную символику, кто-то нес маленький флажок в руках, кто-то большой, а многие предпочли обернуть себя флагом. Набережная столицы превратилась в пространство, где преобладали бело-зелено-красные цвета, люди в приподнятом настроении поздравляли друг друга, многие вспоминали о том, что под абхазским флагом защитники республики освобождали от противника родину во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, и клялись на верность, целуя его стоя на одном колене.