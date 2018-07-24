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Как в Сухуме отпраздновали День флага Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия 23 июля 1992 года.

День Государственного флага Абхазии ежегодно широко отмечается в республике, традиционно в Абхазию съезжается многочисленная диаспора из разных стран, местные жители также устремляются в Сухум, где проходят основные торжества.

На коне и с флагом: в Сухуме отметили день национальной символики Абхазии>>

Гуляя по Сухуму вчера, невозможно было не увидеть абхазскую национальную символику, кто-то нес маленький флажок в руках, кто-то большой, а многие предпочли обернуть себя флагом. Набережная столицы превратилась в пространство, где преобладали бело-зелено-красные цвета, люди в приподнятом настроении поздравляли друг друга, многие вспоминали о том, что под абхазским флагом защитники республики освобождали от противника родину во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, и клялись на верность, целуя его стоя на одном колене.




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