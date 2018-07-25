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"Карл у Клары": мастер-класс по технике речи в Сухуме

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба

Профессор театрального института им.Б.Щукина Мария Оссовская провела мастер-класс по технике речи для детей в рамках творческого лагеря "Трамплин", который проходит в Сухуме с 22 июля по 2 августа.

Урок по технике речи начался с разминки. Дети проработали все мышцы, чтобы быть готовыми произнести непроизносимое.

Сложные речевые обороты преподносятся в игровой форме. Дети ассоциируют согласные с разными действиями и произносят скороговорки. "Ткет ткач ткани на платки Тане" раздается по залу.

По словам Оссовской, мастер-классы помогают детям раскрепоститься и чувствовать себя увереннее на сцене:

"Мы подготавливаем детей к сцене, чтобы они были детей к сцене, чтобы они были более раскрепощенные, коммуникабельные. Мы хотели бы организовать детей так, чтобы у них было и море, и отдых и работа", — рассказала педагог.

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Мастер-класс по технике речи последний перед отчетным гала-концертом, на котором дети представят номера в разных номинациях.

Организатор лагеря Асида Хварцкия считает, что проект способствует построению двусторонних абхазо-российских отношений.

"В этом году мы решили сделать совместный проект "Трамплин" в Абхазии, чтобы построить международные отношения в творческом направлении", — рассказала она.

Отчетный гала-концерт "Трамплин" пройдет 26 июля в 11:00 в Абхазской государственной филармонии.

Теги:
дети, Абхазия



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