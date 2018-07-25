"Трамплин" к успеху: к чему готовят детей на творческом фестивале в Абхазии

Фестиваль и детский лагерь "Трамплин" проходит в Абхазии на территории МВО с 22 июля по 2 августа.

Асмат Цвижба, Sputnik

Творческий молодежный лагерь "Трамплин" расположен на территории МВО, где участники могут жить и одновременно принимать участие в мастер-классах по вокалу, сценической речи, хореографии и театральному искусству.

Артистическому искусству обучают опытные российские мастера-практики. Съемочная группа Sputnik попала на мастер-класс по технике речи, который ведет профессор театрального института им. Б.Щукина Мария Оссовская.

© Sputnik / Томас Тхайцук Детский лагерь "Трамплин"

Сложные речевые обороты и труднопроизносимые согласные педагог преподносит в легкой, игровой форме, но при этом требует от участников выполнения всех артикуляционных правил.

"Встаньте ровно, расслабьте руки, тянитесь макушкой к солнцу", — начинает занятие педагог.

В ход идут ассоциации. Произнося "з", дети отталкивают невидимую резиновую стену, "ш" — красят забор, из сложных согласных получается мелодия. Даже родители не смогли усидеть на месте и пустились в речевой пляс с детьми.

По словам организатора лагеря, Асиды Хварцкия, в мастер-классах могут участвовать все жители Абхазии и туристы по предварительной записи. Проект направлен на развитие творческого потенциала детей и подростков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Детский лагерь "Трамплин"

"Лагерь Трамплин проходит в Абхазии в первый раз, а так он проходит в больших городах России и даже за рубежом, в Турции, Испании, Израиле. Участники из любого региона могут приехать и выступить с нашими, это обмен опытом, и для будущих артистов всегда стимул для развития. Для детей, которые хотят попасть в будущем на сцену, это своеобразный трамплин" — рассказала Хварцкия.

После получаса нон-стоп тренировок, дети уже начали зевать, а самые маленькие с надеждой посматривать на родителей. Но педагог не дает времени на "перекур". В ход идут скороговорки. По залу раздаются голоса: "Ткет ткач ткани на платки Тане"! И так раз десять, пока каждый не выговорит четкую "Т".

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По словам педагога по технике речи, Марии Оссовской, такие упражнения помогают детям стать увереннее на сцене:

"Мы подготавливаем детей на сцене, чтобы они были более раскрепощенные, открытые. Это очень важно, а у родителей, к сожалению, мало времени на занятия с детьми", — сказала педагог.

Через час "запротоколированного протокола" и "карла", который украл кораллы, дети делятся впечатлениями:

"Нас обучают, как правильно разговаривать, ставят дикцию. Это очень помогает мне в вокале. Мне здесь очень весело, ведь что главное для отдыха – солнце и море", — считает юная вокалистка Олеся.

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Мастер-класс по технике речи последний перед отчетным гала-концертом, который пройдет в Абхазской государственной филармонии 26 июля в 11:00. В концерте могут принять участие не только участники лагеря, но и вся творческая молодежь Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Юная участница детского лагеря "Трамплин"

Конкурсные номинации пройдут по четырем направлениям: вокал, театральные постановки, хореография и художественное слово. Победители получат сертификат об участии в фестивале и призы от партнеров.

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В жюри фестиваля будут российские специалисты из театрального института им. Б.Щукина, ВГИКа, а также известные режиссеры, вокалисты и актеры.