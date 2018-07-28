На верность родине: как новобранцы абхазской армии принимали присягу

В весеннюю призывную кампанию ряды абхазской армии пополнили 250 новобранцев, которые распределены по всем частям республики.

В Министерстве обороны Абхазии завершилась весенняя призывная кампания, новобранцы приняли военную присягу в субботу 28 июля.

Принимал присягу новобранцев заместитель министра обороны республики, генерал-майор Аслан Анкваб. Традиционно принятие присяги происходило в торжественной обстановке, оркестр исполнил Гимн Абхазии, после чего новобранцы стали зачитывать текст присяги, в которой сказано, что они будут защищать республику и выполнять все приказы руководства.

В нашем полку прибыло: новобранцы приняли присягу в Минобороны Абхазии>>

Перед принятием присяги призывники прошли трехнедельную подготовку в учебном центре Минобороны Абхазии. Проводить на службу новобранцев пришли их родные.

В Абхазии на службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Установлены сроки службы военнослужащих: для проходящих военную службу по призыву – 18 месяцев, для имеющих высшее образование – 12 месяцев.