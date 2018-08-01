Дома надежды: как выглядит Приморское спустя год после взрыва на военном складе

2 августа 2017 года, в селе Приморское произошел взрыв на складе с боеприпасами в результате которого погибли три человека а многие дома были разрушены.

Восстановление домов в селе Приморское после прошлогоднего взрыва на складе с боеприпасами где-то близится к завершению, а кто-то уже успел заселиться в новый дом.

Жительница одного из построенного дома Нелли Трапш поблагодарила всех кто участвовал в работах.

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"До взрыва у нас стоял двухэтажный дом, который был полностью разрушен. Я хочу сказать спасибо всем, кто приложил усилия на строительство дома", — сказала она.

Взрывом на складе боеприпасов вышибло стекла и снесло крыши. 11 семей вовсе остались без домов. Ко всем бедам добавилось и разрушение резервуара питьевой воды, который обеспечивал около двухсот частных домов, и гостиницу на 200 мест.