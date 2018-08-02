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"Вылечить" лечебницу: источник в Приморском спустя год после взрыва военсклада

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Темы:
Приморское восстанавливается после взрыва (12)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

На восстановление оздоровительного комплекса в селе Приморское уже затрачено около пяти миллионов рублей.

Спустя год после взрыва на складе с боеприпасами в селе Приморское восстановительные работы продолжаются, пострадавшие строения приобретают прежний вид, однако не все еще сделано.

По словам директора оздоровительного комплекса Руслана Авидзба, еще предстоит много поработать, чтобы все последствия взрыва были устранены.

"Прошлогодний взрыв принес нам колоссальный ущерб, были повреждены много зданий нашего комплекса, два из них были разрушены полностью. Навесные сооружения над источником, гостиница также сильно пострадали", — отметил он.

Несмотря на то, что не все восстановительные работы завершены, на туристическом объекте немало отдыхающих людей.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>

Темы:
Приморское восстанавливается после взрыва (12)



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