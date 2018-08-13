С моря, земли и неба: российские военные отбили "атаку" на Гудауту

Военно-тактические учения Седьмой российской военной базы, Черноморского флота, Четвертой армии ВВС и ПВО России состоялись в понедельник 13 августа в Гудаутском районе.

В учениях российской армии, которые проходят в Абхазии, принимают участие свыше 2,5 тысяч военнослужащих и более 600 единиц техники. В понедельник 13 августа состоялась активная фаза подготовки Седьмой российской военной базы ЮВО в Гудауте, Черноморского флота, Четвертой армии ВВС и ПВО России.

По сценарию противник должен был атаковать с моря и прорвать первый рубеж обороны. Три ракетных корабля прикрывали подход БДК для высадки техники и десанта. С воздуха очищали территорию вертолеты К52 "Аллигаторы". На устранение препятствий у атакующей стороны ушло всего несколько минут, но обороняющиеся быстро подготовили контратаку.

Бойцы Седьмой военбазы в кратчайшие сроки проанализировали обстановку, определили количество атакующей техники и живой силы, вычислили занимаемые огневые позиции, и в дело вступила артиллерия, что сильно облегчило задачу для пехоты. Солдаты при поддержке танков и БТР оттеснили врага обратно к побережью и уничтожили.

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