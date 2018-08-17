21:45 17 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.88
  • EUR76.18
Поиск
Видео

"Мы за Гумистой": съемочный процесс фильма о войне в Абхазии

Получить короткую ссылку
5611

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Съемки фильма об Отечественной войне народа Абхазии под рабочим названием "Мы за Гумистой" начались в июне 2018 года и завершатся в конце лета.

Изначально планировали создать короткометражку, но за рамки этого жанра уже давно вышли, рассказала автор идеи Эмма Ходжаа. Картина будет основана на реальных событиях, которые происходили с бойцами Абхазской армии.

"История эта про двух друзей. В этом фильме есть и любовь, и героизм, трусость, предательство, верность, патриотизм. Над созданием картины работает немало людей. В основном это участники трех музыкальных проектов "Хара харуаа реихабы", и все мы делаем эту работу бесплатно, вкладываем свои средства и время ", — рассказала Ходжаа.

Съемочная группа, не считая массовки, состоит примерно из 20 человек. Корреспонденты Sputnik стали очевидцами того, как готовится один из эпизодов киноленты. По сценарию, командир разведгруппы, роль которого играет ветеран войны Эдуард Аршба, ставит задачу молодым бойца, но один из них был крайне недоволен планом и эмоционально выразил свое возмущение. Офицер быстро ставит парня на место.

Одна из главных целей фильма, подчеркнула Эмма Ходжаа, связана с патриотическим воспитанием и сохранением духовной связи молодого и старшего поколений. Для того чтобы усилить этот эффект, авторы проекта использовали интересный ход. Они не стали менять настоящие имена актеров на сценические.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Здание Белого дома в Вашингтоне за забором
    Крепкий лей

    Как обвал рубля ударил по Молдове, и что ждет российскую валюту в конце августа и сентябре, выяснял корреспондент Sputnik.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Роберт де Ниро
Легендарный мафиози или милый дедушка: Роберту де Ниро — 75 лет
Пять метров костей: как выглядит скелет древнего кита, найденный в Крыму
Пять метров костей: как выглядит скелет древнего кита, найденный в Крыму
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia