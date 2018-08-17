"Мы за Гумистой": съемочный процесс фильма о войне в Абхазии

Съемки фильма об Отечественной войне народа Абхазии под рабочим названием "Мы за Гумистой" начались в июне 2018 года и завершатся в конце лета.

Изначально планировали создать короткометражку, но за рамки этого жанра уже давно вышли, рассказала автор идеи Эмма Ходжаа. Картина будет основана на реальных событиях, которые происходили с бойцами Абхазской армии.

"История эта про двух друзей. В этом фильме есть и любовь, и героизм, трусость, предательство, верность, патриотизм. Над созданием картины работает немало людей. В основном это участники трех музыкальных проектов "Хара харуаа реихабы", и все мы делаем эту работу бесплатно, вкладываем свои средства и время ", — рассказала Ходжаа.

Съемочная группа, не считая массовки, состоит примерно из 20 человек. Корреспонденты Sputnik стали очевидцами того, как готовится один из эпизодов киноленты. По сценарию, командир разведгруппы, роль которого играет ветеран войны Эдуард Аршба, ставит задачу молодым бойца, но один из них был крайне недоволен планом и эмоционально выразил свое возмущение. Офицер быстро ставит парня на место.

Одна из главных целей фильма, подчеркнула Эмма Ходжаа, связана с патриотическим воспитанием и сохранением духовной связи молодого и старшего поколений. Для того чтобы усилить этот эффект, авторы проекта использовали интересный ход. Они не стали менять настоящие имена актеров на сценические.

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