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Побег с "острова": что преодолевают жители Джгерды, чтобы попасть на "большую землю"

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Вышедшая из берегов река Дгамшь разрушила мост в селе Джгерда, разделив село на две части.

10 августа из-за проливного дождя поднялась река Дгамшь, которая разрушила мост. Теперь люди передвигаются по временной конструкции, жители положили балку между мостом и берегом и передвигаются по ней.
Как рассказали люди, к ним приехало руководство Очамчырского района и обещало оказать помощь в восстановлении моста. На "острове" живет 14 семей. В них не осталось возмущения или негодования. Все эмоции вытеснило чувство безысходности. Своими силами им проблему восстановления моста не решить. А ведь скоро детей отправлять в школу, которая на другом берегу.

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"Когда разрушился мост, я была в Сухуме, планировала вернуться, но мне позвонили родственники и сказали, чтобы не приезжала, так как пройти было невозможно. Я не смогла вернуться три дня, пока уровень воды не снизился", — сказала жительница Этери Джинджолия.



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