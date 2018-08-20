"Деды выбрали не то место": как "раскололась" Джгерда

Что разделило Джгерду на две части, как выживают "островитяне" и что осталось на "большой земле", читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Урок деления

Река Дгамшь в солнечную летнюю погоду похожа на небольшой ручеек. Как шутят в Джгерде, воды в реке достаточно только для того, чтобы собака утолила жажду. Но это обманчивое впечатление, при сильных дождях Дгамшь преображается, речка набирается сил и готова смести все на своем пути, конечно, и мост.

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До родины Фазиля Искандера и Сергея Багапш из столицы ехать около часа, но новости, как и положено в селе, здесь разлетаются быстро. Журналистов ждали с нетерпением. Событие, которое привело нас в поселок, для местных жителей обыденное. После очередного сильного дождя река поднялась и смыла часть моста. Это единственная переправа на "большую землю" для тех, кто живет на другом берегу. Это уже четвертый случай, но если раньше мост разрушало полностью, то на этот раз его изрядно "покалечило". Селяне выждали пару дней, пока вода не спадет, кинули несколько балок. По хлипкой конструкции штурмуют водную преграду. А что остается, ведь все, что нужно для нормальной жизни, осталось на "большой земле". Сложнее всего пожилым.

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Этери Джинджолия работает учительницей в сельской школе. Решила навестить дочь, которая живет в Сухуме. Поехала на один денек, а задержалась на три.

"Когда разрушился мост, я была в Сухуме, планировала вернуться, но мне позвонили родственники и сказали, чтобы не приезжала, так как пройти было невозможно. Я не смогла вернуться три дня, пока уровень воды не снизился", — сказала жительница.

Когда ей сообщили, что река успокоилась, сразу отправилась в обратный путь. Там ведь дом, хозяйство. С ужасом вспоминает, как односельчане взяли ее под руки и вели через временную конструкцию. Чувство локтя помогло, но в тем минуты она всякого натерпелась, признается Этери.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мост в селе Джгерда, который смыло из-за проливных дождей 10 августа

На "большую землю"

На "острове" живет 14 семей. В них не осталось возмущения или негодования. Все эмоции вытеснило чувство безысходности. Своими силами им проблему восстановления моста не решить. А ведь скоро детей отправлять в школу, которая на другом берегу.

"Осенью пойдут дожди, и наша временная конструкция может быть смыта, тогда у нас совсем не останется возможности передвигаться. Передвигаться по тем балкам, которые мы положили, нужно осторожно, так как есть вероятность упасть, а тут, вы видите, немалая высота", — говорит местный житель Тимур Джинджолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мост в селе Джгерда, который смыло из-за проливных дождей 10 августа

На "большой земле" осталось все: школа, магазин, транспорт, мельница. Тимур Джинджолия признается, что поход на мельницу через хрупкую переправу с 40-килограммовым мешком кукурузы – испытание для сильных духом и телом. Отважится не каждый, но другого выхода нет.

Не каждый решится "угробить" свою машину для переезда Дгамшь вброд. А без машины в селе никак.

"Сегодня мы привезли трактор и сделали временный переезд через реку, пока она обмельчавшая, проезжать можно, но если пойдет дождь, то это станет невозможно сделать", — говорит Тимур.

Он думал, чтобы оставить свой автомобиль за рекой, если погода вдруг испортится, но опасается за сохранность своего "железного помощника", ведь рядом с мостом на той стороне никто не живет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мост в селе Джгерда, который смыло из-за проливных дождей 10 августа

Сейчас еще терпимо, рассказывают сельчане, а в прошлом году они были отрезаны от внешнего мира целых три месяца.

"Жаль, что наши деды выбрали местом жительства именно эту часть села, если бы они выбрали другое место, мы с вами сейчас не обсуждали бы эту тему", — пытается иронизировать местный житель Анатолий Фейзба.

Стихия, произошедшая в Джгерде, совпала с печальным событием – умерла одна из жительниц.

"Вы знаете, какие ритуалы проводятся при таком печальном событии, было очень тяжело, мы передвигались с большим трудом, люди не могли попасть на плаканье", — вспоминает Тимур Джинджолия.

Люди сплотились, нашли внедорожники, чтобы привезти шатер, посуду и продукты для траурной церемонии. Одалживали у друзей и знакомых высокие резиновые сапоги и шли через реку, ведь не прийти оплакивать считается у абхазов неприемлемым.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мост в селе Джгерда, который смыло из-за проливных дождей 10 августа

Скоро в школу

Нателле Адлейба, учительнице в школе Джгерды, тоже, как и другим, "повезло" жить на "острове". Транспорта нет. До школы идти больше трех километров, редко у кого из местных есть личная машина. Когда тепло, еще можно потерпеть, но вот зимой дорога превращается в настоящее мучение.

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"Вот бы нам автобус, — мечтательно говорит она. — Мы неоднократно обращались в районные власти и в Сухум, но эта проблема остается нерешенной, очень просим, чтобы обратили внимание на нас. До школы три километра, у наших соседей есть ребенок инвалид, он хочет пойти в школу, но как он это может сделать, его мать не в силах проходить такое большое расстояние", — объясняет Адлейба.

Как-то незаметно вокруг беседующих взрослых появилась малышня. Видимо, привлекло слово "школа". Но детям быстро стало скучно, и они отправились через реку на "большую землю". Кто по ненадежным балкам, а кто и не побоялся прямо через мирно текущую мелководную речушку, напоминающую сейчас ручей. Каникулы еще не закончились. Торопиться некуда.