Праздник жертвоприношения: Курбан-Байрам в Сухуме

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.

Мусульмане Абхазии с раннего утра собрались в мечети, расположенной вблизи набережной Сухума. Желающих встретить праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам оказалось больше, чем могло вместить здание, поэтому многие разместились прямо на проезжей части дороги.

В самой мечети проповедовал Салих Кварацхелия.

"Ваши жертвоприношения приносят пользу вам же. Вы это мясо делите со своими близкими и очищаете душу от скупости, жертвуете своим материальным имуществом ради своей души", — обратился Кварацхелия к верующим.

Праздник продолжился в сухумском городском парке "Сказка", где накрыли столы, в большом чане приготовили плов по-узбекски, а дети резвились на надувном батуте. Мужчины раскладывали еду по тарелкам, добавляя по одной ложке овощного салата, а женщины их разносили.

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