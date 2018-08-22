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Белый порошок для крематория: в Аргентине сожгли почти 400 килограммов кокаина

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В Аргентине сожгли кокаин найденный в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе.

Процедура сожжения проходила в крематории. В акции принимали участие министр по безопасности Патрисия Буллрич и посол России Дмитрий Феоктистов.

"Сегодня мы уничтожили наркотики, но мы устанавливаем и новые стратегические деловые связи в борьбе с этими проблемами и угрозами", — сказал Феоктистов.

Почти 400 килограммов "российского" кокаина сожгли в Аргентине>>

Канал поставки крупной партии кокаина был пресечен совместными усилиями двух стран. Наркоторговцы планировали реализовывать кокаин в странах Европы. В ходе расследования были задержаны шесть человек.

Теги:
кокаин, Аргентина


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