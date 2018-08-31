Футболист и скульптор: "Ашана" призывает осуществить мечты двух детей

Благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору средств на лечение Манучара Чантурия и Альберта Урусяна с 31 августа. Чтобы помочь будущему спортсмену и юному скульптору жить полноценной жизнью, нужно собрать 175 тысяч рублей.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Выразить эмоции словами

Десятилетний Манучар Чантурия с улыбкой встретил журналистов и с гордостью познакомил со старшей сестрой. Мальчик — четвертый ребенок в многодетной семье Чантурия. Родители впервые заметили, что ему сложно произносить слова, когда ему было три года, но для себя объяснили это как последствие шока.

© Sputnik / Томас Тхайцук Манучар Чантурия

"В три года он нечаянно опрокинул на себя чайник с горячей водой. С этого времени он перестал разговаривать и стал все показывать жестами", — рассказывает мама Манучара, Юлия Фадеева.

По словам мамы, психологи также обнадеживали родителей и ждали, пока ребенок отойдет от последствий шока. В шесть лет Манучар пошел во вспомогательную школу, и тут выяснилось, что ребенку сложно не только говорить, но и воспринимать информацию, развиваться наравне со сверстниками. Диагноз мальчику поставили в 2017 году.

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"В прошлом году в школу приехали врачи и после обследования поставили ему диагноз — аутизм. После этого мы пошли на МРТ, и выяснилось, что у ребенка опухоль в голове. На сегодняшний день она незлокачественная, но время не играет нам на руку, в любой день все может измениться. Сейчас нам нужно пройти обследования, которые не доступны в Абхазии, ребенка нужно вывозить в Москву, а средств на это у нашей семьи, к сожалению, нет", — объяснила мама мальчика.

Манучар еще не может выразить свои эмоции словами, но он нашел другой способ. Свои мысли ребенок передает через фигуры, которые делает из пластилина. По словам мамы, ребенок может целыми днями сидеть и «сочинять» различные образы.

"Обычно он делает очень мелкие фигурки, почему-то ему не нравятся большие конструкции. Особенно ему нравится делать драконов, и у него это лучше всего получается. Его работы даже выставили в школе", — рассказала Юлия.

Мечта о футболе

Альберту Урусяну 11 лет, в этом году мальчик перейдет в четвертый класс. Несмотря на то, что мальчики почти ровесники, интересы у них совсем разные. Альберт больше интересуется спортом и мечтает стать футболистом. Но для осуществления мечты мальчику необходимо дорогостоящее лечение в Москве.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Альберт Урусян

Так же, как и у Манучара, болезнь у ребенка начала проявляться не сразу. В пять лет мальчику неожиданно стало плохо, онемели левая рука и нога. В детской больнице Сочи родителям сообщили о диагнозе – внутримозговая гематома. После этого ребенка несколько раз вывозили на обследование и лечение в Москве.

"После специальных массажей и лазерной операции ребенку намного лучше. Он уже почти не хромает, но все еще нужно постоянное лечение для улучшения ситуации", — сказала мама мальчика Алла Атматян.

В этом году мальчику предстоит еще одна операция в медицинском центре имени Бурденко, в Москве. Но для того, чтобы мальчик смог легко бегать по футбольному полю и забивать голы, нужно почти 80 тысяч рублей. Эта небольшая сумма позволит Альберту осуществить спортивную мечту.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Альберт Урусян

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" с 31 августа запускает сбор средств на лечение Манучара Чантурия и Альберта Урусяна. Цена лечения обоих подопечных 175 тысяч рублей.

Помочь мальчикам можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения — 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Можно также воспользоваться услугой "Перенос баланса" – "Благотворительность", набрав *147* сумма перевода#. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.

Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и "Гарант-Банка".