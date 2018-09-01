Рабочий выходной: что творилось 1 сентября в школах Абхазии

В Сухумской Горской средней школе №10 в первый раз звонок прозвенел для 108 первоклассников.

Торжественная линейка началась с «презентации» первоклассников. Новоиспеченные ученики в новой форме с эмблемой школы заняли первые ряды и встали в очередь, чтобы вручить букет первой учительнице.

"Первая учительница много значит. Я до сих пор помню своего первого педагога и хочу, чтобы у детей воспоминание о первом учителе осталось на всю жизнь", — сказала учительница начальных классов Мадина Амичба.

В одиннадцатый раз первый звонок прозвучал и для выпускников. Вскоре они поменяют школьные парты на университетские пары.

Школьная суббота: ученики в Абхазии встретили "новый год">>

"В последний раз первое сентября – это волнительный день. В дальнейшем мы все хотим получить высшее образование, но впереди еще экзамены", — сказала ученица 11 класса Ника Шамба.

Торжественная часть закончилась под государственный гимн Абхазии, после школьники провели первый урок, а первоклассники поближе познакомились с учителем и друг с другом.